﻿星廚重出江湖 名菜會老饕

愛好中菜的嘴饞之士，對米芝蓮二星食肆明閣的前靈魂人物曾超敬師傅絕不會陌生。久違香港廚藝界的曾師傅最近重出江湖，在新店皇御園掌勺，之前的經典菜式如龍皇披金甲和極品蜜汁叉燒，都能再次品嚐到！



文：Sabrina 圖：黃幹文



皇御園坐落九龍灣，地點不算「就腳」，但據知新年期間幾乎座無虛席，可見曾超敬師傅叫座力驚人！曾師傅四年前到過澳洲的酒店擔任華人總廚，後回港當上酒店集團的Master Chef，主理行政事務，久未有直接下廚炮製佳餚，難怪令粉絲們牽腸掛肚。能夠吸引曾師傅出山，全因新店自由度高，任憑他創作，加上廚房極之寬敞，更能令師傅發揮自如。曾師傅用上以往三份一班底，大家默契十足，難怪水準依舊！



這次有機會再吃曾師傅的拿手菜式，當然要點極品蜜汁叉燒，用上脢頭肉，軟滑無筋，以乾葱、麻醬和蠔油等醃過，再燒四十五分鐘，過程中控制好火候，達致鎖住肉汁的效果。成品厚切上陣，香軟腍滑，肉汁飽滿！至於霸氣十足的龍皇披金甲，龍躉肉釀入蝦膠，將兩者的鮮香混而為一，並在龍躉片上切出花紋，烹調過後即化成宛若盔甲的紋路，以椒鹽調味後，集脆口、緊緻、爽彈及鹹香於一身，實屬必點菜式！



曾師傅是處理海鮮的高手，芝士焗釀蟹蓋自然難不到他。不同於坊間參雜了煙肉等配料的焗釀蟹蓋，這客蟹蓋可說是真材實料，三份之二都是本地紅花蟹肉，混和椰汁及洋葱，加上車打芝士再焗，入口沒有令人覺得膩滯的芝士味，反是啖啖一梳梳的鮮香蟹肉，夾雜甜美的怡人香氣，再添上輕盈的醇美芝士，味道細膩多重。松露金瓜煎雞件則在賣相上帶來新鮮感，煎香鮮雞肉，並以黑松露調味，芳香滿溢的黑松露令雞肉滋味更豐，粉嫩香軟的南瓜則起了平衡的作用，帶來陣陣清香。



皇御園



地址：九龍灣啟祥道17號



高銀金融國際中心1樓



查詢：3188 2153