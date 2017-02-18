﻿時空漫遊 色彩放送

色彩繽紛的Swatch今季以遊歷世界為主題，分別推出「A Traveler’s Dream」、「Time To Swatch」、「Mosaici & More」、「Action Heroes」以及「SISTEM51」五個系列，將旅程中的點滴化為錶身圖案及條紋，漫遊不同國度的時空。 文、部份圖片：Ki



A Traveler’s Dream



A Traveler’s Dream就是一個旅者的白日夢，沒有特定目的地，執拾背包輕裝上陣，款式靈感有也來自不同旅程，就如Go to Gate以上機時間作為設計元素，而以海藍色船錨作圖案的Anchor Baby，就充滿海上旅程的歡欣感覺。



Time To Swatch



Time To Swatch系列以簡潔設計配襯鮮艷色調，吸引着用家眼球，當中Sharp色之選有鮮紅色的Red Me up，也有柔和的彩藍色Costazzurra。



Mosaici & More



充滿活力的「Mosaici & More」系列有着豐富色彩，條子、波點和不對稱的幾何圖紋設計亂中有序，就如旅途中滿是開朗心境，也有着各式驚喜。



Action Heroes



意念來自極限運動、都市藝術，以及海上日落三大元素，希望大家以眼睛享受世界美好景象，當中如「Beach Dream」、「Flashwheel」均用上多重漸變色彩的藝術效果，而「Piscina」就以有趣海洋動物，透視奇妙水底世界。



SISTEM51及SISTEM51 IRONY



SISTEM51推出以後甚受歡迎，而去年才面世的SISTEM51 IRONY系列，今回推出了卡其、啡、海藍和金銀搭配四種全新色調，帶來全新的個性造型。



Swatch



地址：中環皇后大道中31號LHT Tower地下2A號舖



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