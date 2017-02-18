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﻿時空漫遊 色彩放送

2017-02-18 列印
Melusine Pop手錶售價待定
Maglietta手錶$600
Go to Gate手錶$600
Costazzurra手錶$480
Red Me up手錶$600
Flashwheel手錶 售價待定
Beach Dream手錶售價待定
Piscina手錶 售價待定
Crazy Pop手錶 售價待定
Festi Pop手錶 售價待定
Right Hand（上至下） Cross the path手錶售價待定 Round and Square 手錶 售價待定 Left Hand（上至下） Milkolor手錶 售價待定 Go to Gate手錶 $600
Ora D'aria手錶售價待定 Anchor Baby手錶$480
SISTEM51 Irony Navy 售價待定
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        色彩繽紛的Swatch今季以遊歷世界為主題，分別推出「A Traveler’s Dream」、「Time To Swatch」、「Mosaici & More」、「Action Heroes」以及「SISTEM51」五個系列，將旅程中的點滴化為錶身圖案及條紋，漫遊不同國度的時空。 文、部份圖片：Ki

A Traveler’s Dream

　　A Traveler’s Dream就是一個旅者的白日夢，沒有特定目的地，執拾背包輕裝上陣，款式靈感有也來自不同旅程，就如Go to Gate以上機時間作為設計元素，而以海藍色船錨作圖案的Anchor Baby，就充滿海上旅程的歡欣感覺。

Time To Swatch

　　Time To Swatch系列以簡潔設計配襯鮮艷色調，吸引着用家眼球，當中Sharp色之選有鮮紅色的Red Me up，也有柔和的彩藍色Costazzurra。

Mosaici & More

　　充滿活力的「Mosaici & More」系列有着豐富色彩，條子、波點和不對稱的幾何圖紋設計亂中有序，就如旅途中滿是開朗心境，也有着各式驚喜。

Action Heroes

　　意念來自極限運動、都市藝術，以及海上日落三大元素，希望大家以眼睛享受世界美好景象，當中如「Beach Dream」、「Flashwheel」均用上多重漸變色彩的藝術效果，而「Piscina」就以有趣海洋動物，透視奇妙水底世界。

SISTEM51及SISTEM51 IRONY

　　SISTEM51推出以後甚受歡迎，而去年才面世的SISTEM51 IRONY系列，今回推出了卡其、啡、海藍和金銀搭配四種全新色調，帶來全新的個性造型。

Swatch

地址：中環皇后大道中31號LHT Tower地下2A號舖

查詢：2510 5242
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