﻿首爾直擊！貴氣李英愛 護膚秘技

李英愛這名字，幾乎是天然美人的代名詞，告別劇壇多年，最近新作《師任堂》播映，擔崗主角的愛姐人氣再度急升。大美人依然貴氣如昔，究竟是保養得宜，還是化妝有道？趁着韓國宮廷護膚品牌The History of Whoo「后」在首爾舉行奚琴禮讚活動，就跟愛姐學習扮靚秘技吧！文︰Angel 部份圖片︰蔡建新、Angel



擔任The History of Whoo「后」的代言人已有十年多，李英愛在記者會上大方分享護膚心得，在品牌眾多產品中，首推秘貼自生精華，原因是它的用途甚廣，除可當作日、夜精華，亦可在化妝前使用，令肌膚達致水油平衡。除了保養，話題離不開熱播新劇《師任堂》，原來李英愛於劇中，便是使用The History of Whoo「后」的拱辰享美奢華唇膏，其中#12及#23號色在韓國更一度賣斷市。這唇膏賣點是蘊含多種修護成份，如人參、川芎等，有助改善唇紋，讓唇色更紅潤。外形設計則是以韓國古代貴族女性隨身攜帶的銀妝刀為靈感，頂部是可拆卸的唇掃，集實用與美觀於一身。唇膏系列現正首度在港登場，勢必成為女生掃貨的頭號目標！



Q&A︰着重美白補濕



記︰如何定義漂亮肌膚？



李︰我認為白晳透亮的肌膚便是美。除了美白外，肌膚的水潤感同樣重要，所以使用美白產品，必須要同時補濕。



記︰有甚麼保養心得？



李︰首先要在工作與生活上取得平衡，生活平衡就是對身心的保養。肌膚方面，我每天會使用秘貼自生精華，在化妝前塗用，妝容會更貼服。早前在拍攝《師任堂》期間，睡眠不足，也是全靠秘貼自生精華，令我的皮膚充滿彈性。



記︰在化妝方面，有甚麼技巧？



李︰自然的肌色會比濃妝更美，我很喜歡美白補濕Cushion ，它能打造自然底妝，令皮膚沒有太多負擔，看上去自然亮麗。



記︰《頭條》記者



李︰ 李英愛



首家專門店落戶海港城



The History of Whoo「后」在港已設有七個專櫃，今月再下一城，於尖沙咀開設首家專門店，以金、黑色調作裝潢，除了提供舒適的購物環境，還出售多款獨家產品及限量套裝，包括天氣丹華炫重生眼霜特別套裝，封套印有海港城的景觀，限量出售400套，套裝產品原價$3,815，現只售$1,510，值得入貨。而品牌首度引入的唇膏及唇彩亦只限專門店有售。



此外，品牌已將香港區的產品價格下調，如還幼膏在調整前售$6,820，現售$5,400；秘貼自潤面霜則由$870調整至$690，產品價格將更貼近韓國價錢，以後在香港入貨亦很划算。



The History of Whoo「后」



地址︰海港城港威商場3樓3230號舖



電話︰2110 1262