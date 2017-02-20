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﻿高透氣防水春夏鞋履

2017-02-20 列印
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　　講求健康的都巿人愈來愈着重一雙鞋子的舒適度，加上運動風盛行，棄高跟鞋改以舒適型格的鞋履代步，感覺更無拘無束。好像ECCO剛推出的全新升級版COOL 2.0系列，進一步提升GORE-TEX技術，並採用高透氣性皮革Dritton，防水之餘同時提升鞋履透氣度，集功能與美觀於一身。春夏款式除有全皮革設計，更有織料併皮系列，配襯時下流行的運動風格時裝，定可展示個人活力。文︰Angel

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