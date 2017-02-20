﻿秘製日系南美菜

若幾年前提起秘魯菜，很多人都應該茫無頭緒。不過隨着秘魯菜在國際飲食舞台漸放光芒，令日系秘魯菜（Nikkei）在港魅力四射。新店TokyoLima就將熱情細緻的秘魯菜，糅合日菜的鮮香，兩者滋味得到極致發揮。文：Sabrina 圖：褚樂琪



秘魯菜惹味多采，日本菜強調鮮味，兩者看似風馬牛不相及，但一看TokyoLima這名字，把日本首都東京和秘魯首都利馬結合，就知道大廚決意將兩者精髓融會為一。要做到融合而不過火，就要請來對Nikkei有深刻了解的秘魯主廚Arturo Melendez把關。主菜Pollo a la Brasa，乃主廚運用秘魯傳統的烤雞方式，加上秘製的Nikkei醃料炮製而成，醃料用上秘魯辣椒、蒜頭、橙汁和泡菜汁等，入口時香料味道發揮極致卻毫不霸道，香橙的味道滲進雞肉之中，更趨鮮甜，肉質嫩彈軟滑，與傳統只有辛香的風味截然不同。



大概吃過La Causa，就會對Nikkei的意念更心領神會，La Causa靈感來自傳統秘魯菜Causa，不過有別於將薯蓉外包上肉或魚的做法，而是以澳洲大蝦天婦羅代替肉，再將紅菜頭蓉、大蝦他他、蒜蓉、烤牛油果放於天婦羅下製成，蝦肉香脆彈牙而不失清新，香甜的蒜蓉和烤牛油果的柔潤感令菜式生色不少。



別以為只有於餐廳才能品嚐Nikkei，其實在當地日本家庭的飯桌上亦常常見到Nikkei的蹤影，而Salmon Tiradito就是其中一道最為普遍的特色家常菜。Arturo以阿拉斯加三文魚刺身加入柑橘醃汁、熱情果虎之奶、日本魚籽、牛油果和脆粉絲，感覺有點像吃酸香版的三文魚刺身，皆因運用了秘魯當地的傳統醬汁虎之奶，店中以熱情果汁取代檸檬汁，入口更溫和而富層次，加上洋葱、辣椒、鹽、胡椒及少許魚露，更能誘發出三文魚本身的鮮香，同時帶有點點香辣的元素。



TokyoLima



地址：中環擺花街18號



查詢：2811 1152



註：星期一休息