﻿驚世傑作 巴塞隆拿音樂宮殿

歐洲對於歷史建築的保存十分到家，例如西班牙巴塞隆拿（Barcelona），向以奇詭建築聞名於世，當中出自名師高第手筆的驚世傑作，讓人拍案叫絕。然而當地其他建築瑰寶同樣不容忽視，好像加泰隆尼亞音樂宮便是個經典的音樂演奏場地，巧奪天工的精緻工藝，更令其獲選成為世界文化遺產。



文、圖：韋利 鳴謝：Jetour、Oceania Cruises



遺產級文化地標



來到巴塞隆拿欣賞建築藝術，不少人都懂得按圖索驥，慕名來向高第（Antoni Gaudi）一眾名作朝聖。雖說巴塞隆拿已儼如高第之城，聖家堂、米拉之家，以至奎爾公園等每天人潮如鯽，但其實這個西班牙第二大城市及加泰隆尼亞首府，還可找到其他建築大師的建築名作，值得我們細味，好像當地的文化地標「音樂宮」，便稱得上是藝術珍寶。



這座全名為加泰隆尼亞音樂宮（The Palau de la Música Catalana）的獨特建築，在1908年建成，是建築師多明尼克．蒙塔內爾（Lluís Domènech i Montaner）為市內的加泰羅尼亞合唱團Orfeó Català設計的音樂表演場地。雖然建築物選址在歌特區不起眼的狹窄街巷內，卻難掩其精緻工藝及悅目色彩，並能盡顯這位跟高第及普意居（Josep Puig i Cadafalch）並列加泰隆尼亞現代主義建築三傑的才華。時至今日，音樂宮跟同屬多明尼克．蒙塔內爾名作的聖十字聖保羅醫院，一起被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，成為罕有列入世遺名冊的音樂會場地。



瑰麗音樂宮廷



這趟我在巴塞隆拿拜訪過一眾高第名作後，對新藝術運動影響下的奇詭建築眼界大開，意猶未盡下，再特意前往音樂宮參觀，以求一睹不同的加泰羅尼亞現代主義風格建築。



我隨着導覽員到處漫遊，發現音樂宮果真不負「皇宮」美名，由樓梯至各個大廳，均予人富麗堂皇的宮廷氣派，在二樓一側的Lluís Millet Hall，更以樂團創辦人的名字命名，兩層高大廳既有繽紛的彩繪玻璃，又有充滿古典味的銅製吊燈，更獨特是其小小的陽台，兩排花卉圓案馬賽克圓柱，不但色彩嬌艷悅目，更間接令室內空間變得開揚闊落，足見設計者的巧思。



然而最矚目的焦點，始終是演奏廳，只見由天花的巨大拱形花窗，以至四周廊柱上的閃爍裝飾，加上精雕細琢的浮雕和馬賽克，處處洋溢華麗氣派，美不勝收。特別要留意是舞台中央，除有鎮館之寶的管風琴及加泰隆尼亞旗幟裝飾，牆上還有十八位女神浮雕，各自吹奏地道及來自世界各地的特色樂器，盡現音樂和藝術結合的韻味。正當大家都看得出神，導覽員突然播出雋永的交響樂曲，讓我們細味音樂廳出色的音響效果，只見全場觀眾紛紛肅靜，一邊環視四周、一邊全神貫注傾聽，投入情況，猶如愛不釋手地把玩着摯愛的音樂寶盒！



遊覽小貼士



要欣賞音樂宮的建築美，白天前來會較為適合，這裏由早上十時至下午四時，幾乎每小時均設有以不同語言講解的導賞團，約五十分鐘的行程，導覽員除會領訪客來到放映室細看舊影片及講解場地的歷史，更會遊遍三層高建築物的各個部份，由於室內不少地方都利用花窗玻璃作天然採光，日間前來更能看出音樂宮的色彩。 此外，音樂宮地面層的餐廳，氣氛同樣優雅。但要完全融入演奏廳的氛圍，便不妨參觀夜間舉行的表演，這裏幾乎每個晚上，都有不同形式的藝術表演，由交響樂演奏會至國技Flamenco舞蹈等，選擇豐富，有時間絕對值得捧場！



加泰隆尼亞音樂宮



地址：Sant Fracesc de Paula 2, Barcelona



時間：10:00-15:30或10:00-18:00（視乎日子而定）



費用：導覽團成人約160港元，長者或學生約90港元。



網頁：www.palaumusica.cat