﻿味享全豬宴 美食之最大賞

香港旅發局早前舉行2016「美食之最大賞」，Fifi有幸成為豬肉組別的初賽評判，挑選出十款菜式。得獎佳餚創新之餘還充滿傳統烹調智慧，這次就與各老饕分享Fifi部份心水。文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



圖：郭正珊、黃頌偉



本地豬味道鮮甜，甚得中廚的歡心，以燜燉方式烹調，更能保留食材的精華。怡東軒總廚饒璧臣師傅的梨釀鰒鱆烤肉奪得至高榮譽金獎。這道菜用上新鮮本地五花腩， 加入鱆魚及薑葱等燒至入味，拌以八角、肉桂皮、紹酒及鮑魚醬汁燜煮，原是浙江名菜墨魚大烤的變奏，惟饒師傅有感墨魚質感濕潤，遂以乾身的鱆魚代替，口感煙韌之餘，亦不搶五花腩的風頭。



另一道同樣奪得至高榮譽金獎的濃香藕肉卷可說是精緻的家常菜。譽宴（莊士倫敦廣場分店）的鍾偉豪師傅以本地新鮮豬腩肉薄片配搭藕條，製成富雙重口感的精緻肉卷，再加入薑葱、蠔油、茶樹菇，以鮑汁燜煮，肉卷吸收鮑汁精華，腩肉脂香味美。



而8度餐廳的金獎菜式桂花脆香翡翠豬卷同樣選用本地豬，大廚楊保國師傅鍾情豬柳肉，加入五香粉及肉桂粉為豬肉提味，配合萵筍、煙肉及豬皮捲起，佐以桂花汁享用。



鮮香軟滑「外國豬」



至於萬豪中菜廳鄧家濠師傅的金獎菜式紅梅子脆黑豚肉，選用肉汁豐盛、脂肪紋理均勻及口感軟腍的日本鹿兒島黑豚肉，鄧師傅將肉味濃郁的肉眼部位先蒸煮，風乾後再切薄片，加入經麻油調味的法國鵝肝條、紫洋葱和子薑絲，一併捲起。炸後再用東坡汁燜煮，佐以脫水紅桑子乾粒，鎖緊鵝肝香氣之餘，更增添口感。



同為金獎得獎菜式的蘋果醋香黑豚肉，明閣的曾超烈師傅選用脂肪平均的西班牙橡果飼伊伯利亞走地黑毛豬，沾上蛋醬炸香，加入鎮江醋、大紅浙醋、五香粉等香料提味，味道如生炒排骨，香脆醒胃。



帝京軒高永忠師傅的金獎菜式魚目混「豬」，「海膽軍艦」以巴西豬肉眼部位做成梅菜肉餅，再炸成天婦羅，頂層加上柚子蜜糖及柚子粒，平衡味道、增添口感。「鰻魚壽司」頂層是照燒豬肉眼，底層配上用金華火腿提味的炸玉米燕麥薯蓉，中西日合璧，十分新穎。



