﻿貴氣升級 Porsche Design別注版新機登場

潮界興玩Crossover，而手機界的聯乘代表，必數穩坐全球手機第三把交椅的Huawei（華為）。憑藉雙鏡頭加入Leica認證，成功吸引一班影友用家，就連平板音效都由頂級音響品牌Harman Kardon加持，近日新手機的外觀設計更找來Porsche Design提升品味，推出全新Porsche Design Huawei Mate 9全球限量版。新機除了外形流露Porsche Design時尚風格，硬件也進一步升級，儲存容量高達256GB，能有這樣的頂級配置，Android陣營中不過三款。 文、圖：B1807



256GB超大容量



早前Huawei發佈的Mate 9系列屬一門三傑，先後登場的Mate 9及Mate 9 Pro獲得不俗市場反應，品牌為延續氣勢，日前正式推出首度跟Porsche Design聯乘的Mate 9限量版，外形品味得到提升，可以從定價反映出來，接近一萬二千港元的身價，屬品牌有史以來最貴機款。實際機身設計以Mate 9 Pro為藍本，沿用後者的5.5吋雙曲面2K AMOLED熒幕（解像度2,560×1,440），下方設有前置指紋Home掣及實體導航鍵，除了機身換上黑色，另一搶眼之處是聽筒位置加入大大個Porsche Design的Logo，還有機背的「PD」標誌，單看這兩個細節位便可識別。



除了外觀加入Porsche Design獨特風格，Mate 9限量版的硬件配置亦有升級，尤其儲存空間倍增至256GB，較Mate 9 Pro的高階版還要多128GB容量，即使沒有micro SD卡擴充，都可以盡情攝錄4K影片，又或下載喜愛的Hi-Res歌曲，毋須擔心記憶體不敷應用。至於處理器仍是自家最高階HiSilicon Kirin 960八核心，內置充裕的6GB RAM，《安兔兔》測試跑分逾130,000，表現跟一眾Android旗艦看齊。







優化系統提速



一如同系兩款新作，Mate 9限量版預載最新的Android 7.0平台及EMUI 5.0介面，除了可以嘗試雙視窗分割、兩段式設定選單等7.0版本帶來的新功能，原來廠商在操作系統引進的Machine Learning智能優化技術，也會在背後默默運作，並從硬件及軟件兩方面着手，透過分析用戶的使用習慣，有效分配手機資源，舉例用戶在手機安裝了數十個Apps，但常用不過六個，系統會自動把最多的資源分配給最常用的Apps，令系統速度全面提升，即使日子久了，手機Apps愈裝愈多，都不用擔心將資源分薄，令系統愈用愈慢。



Mate 9限量版同樣採用第二代Leica雙鏡頭設計，分別為2,000萬像素黑白鏡頭及1,200萬像素彩色鏡頭，不但加入Hybrid Zoom雙攝變焦及OIS光學防震等實用功能，對焦速度亦有改善，還支援4K超高清拍片，攝錄皆令人滿意。除了限量版，廠商同步為Mate 9加推黑、白兩款新色，不再只有獨沽一味的香檳金，而由即日（2月22日）至3月31日（五），凡於指定店舖購買Mate 9原廠行貨，即可免費獲得限量版b. DÉLICES Cher Lapin手機殼（價值$298）。



Porsche Design Huawei Mate 9



制式：FD/TD-LTE、WCDMA、GSM



操作平台：Android 7.0及EMUI 5.0介面



內置記憶：6GB RAM及256GB ROM



電池容量：4,000mAh



體積/重量：152×75×7.5mm/169g



售價：$11,888



查詢：Huawei/8128 8810