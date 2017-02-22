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﻿簡約多功智能錶

2017-02-22 列印
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　　Misfit的智能手環一向受歡迎，再下一城推出智能錶亦不無道理。新推出的Phase Hybrid智能錶望落像普通時尚錶，利用藍牙連接手機後，錶面時間即時跟手機同步，所有操作都靠機側兩個掣進行。手錶用法亦跟手環相似，自訂好活動目標後，只要按一下上方的操作掣，指針及分針都會指向同一點，如果活動目標完成度只有10%，就會一齊指向10分。而下方的操作掣，可在App內設定不同功能，除了可控制手機快門及播歌，更可連接電腦藍牙，控制Powerpoint播放，做Presentation即時更有型！文：Anna

售價：$1,549（配運動錶帶）、$1,699（配皮革錶帶）　查詢：misfit.com
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