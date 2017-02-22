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﻿抵玩國產LED枱燈

2017-02-22 列印
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　　以性價比高聞名的小米，近日擴大家品類別，新推出米家智能LED枱燈。光看外形設計已相當有驚喜，光管的位置可以調校角度，更可以將光管摺合起來，方便香港蝸居使用。操作方面，燈座位置設有圓形接鈕，除可以按下作開關掣，更可以左右扭動，調校光暗亮度，非常方便。叫得做智能LED枱燈，當然可用手機App操作枱燈，除了光暗及開關等設定外，App內還預設了四種模式，包括提醒用家要稍作休息的「間歇模式」、不會觸發有損兒童視力的4000K色溫以上光線的「兒童模式」，以二百多港元的定價而言，認真抵玩！文：Anna

售價：$249　查詢：www.mi.com/hk/smartlamp/
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