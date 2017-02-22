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﻿相機優惠最後衝刺

2017-02-22 列印
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　　就快踏入賞花季節，面對難得美景，淨用手機影相，質素難跟專業相機看齊。Canon今年迎來EOS（電子光學系統）的30周年紀念，由即日至2月28日（二），購買相機都有不同優惠。例如去年年尾推出的無反換鏡相機EOS M5，在月底前購買機身及鏡頭套裝，即送鏡頭轉接器EF-EOS M（售價$780），遇正30周年優惠，除了有多2倍Canon Club積分，廠方更額外多送一條MADNESS別注版相機帶。而完成活動登記便可參加大抽獎，壓軸（3月3日）獎品是屬機皇級數的Canon EOS-1D X Mark II及EF16-35mm f/2.8鏡頭等，極之吸引！文：Anna

查詢：www.canon.com.hk/eos30
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