﻿璀璨燈飾匯演 長崎光の王國

日本九州長崎縣的大型主題樂園豪斯登堡（Huis Ten Bosch）能夠一直維持高度人氣，四時不同的漂亮花色及期間限定的燈飾匯演這兩大元素實在功不可沒，特別是自去年底亮燈並辦至今年5月7日的「光の王國」，更是此刻的焦點所在。文、圖：林逸



注目機械巨龍



「光の王國」這個豪斯登堡的年度盛典，自推出後一直大受好評，更連續四年位列全日本燈飾大賽中主題樂園部門的第一位，而在今個年度，也繼續以大約一千三百萬盞璀璨燈飾綻放光芒。



「光の王國」檔期內的豪斯登堡，以園內地標德姆特倫高塔一帶最受注目，因為樓高六十六米的塔身會連同下方的夢幻燈海及投影裝置，化身壯觀的光之瀑布。最受注目是今年設有名為光之龍的世界最大機械人在光之瀑布前首度登場，長十三米、高六點五米的機械巨龍，除龍身會變色及在移動時會發出嚇人的咆哮聲外，當全身變成紅色的火龍後，更會從口中噴出三米火燄，場面異常震撼。



迷人多元景觀



看畢光之瀑布及火之龍，大家也別錯過每天定時開演的光之巡遊及在燈光照亮的運河上演出的光之運河水上表演，至於園內其他的精采燈飾場景，還包括懸着不同顏色雨傘的光之Umbrella Street、飾以可愛動物及游魚造型燈飾的光之動物園、高達三十米的光之天空樹、設有浪漫心形燈飾的心形廣場、在夜幕下璀璨迷人的摩天輪及笨豬跳等設施，以及須額外付費入場欣賞偌大花園燈飾的豪斯登堡宮殿。同樣值得留意的還有會以園內多幢建築物的外牆作為表演舞台的燈光投影秀，而整個飾以亮麗燈飾的街區，情調也是格外迷人。



網頁：www.huistenbosch.co.jp



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。 查詢：2522 1184（日本領事館）



國泰港龍航空香港至福岡來回機票由2,900港元起，未連稅項及相關附加費。 網頁：www.dragonair.com



由福岡JR博多站乘豪斯登堡號特急列車約一小時四十五分鐘可達豪斯登堡。 網頁：www.jrkyushu.co.jp



www.nagasaki-tabinet.com（長崎縣觀光連盟網頁） www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）