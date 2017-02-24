﻿動畫特效師 夢工場教室

市場對動畫和視覺特效的需求愈來愈高，曾參與《功夫》、《少林足球》等多部電影後期製作的馬國樑（Naveen），最近除了推出本土動畫《豬朋狗友》，更自資過百萬開學執教鞭，炮製夢工場特效教室，為業界培育新一代。 文、圖：Travis



二十年前入行的Naveen，當時負責視覺特效，邊學邊做：「當年係一個摸索期，香港未有專人教授，亦無咁多軟件工具，我們一班師兄弟唯有圍埋自己研究。」所謂的自學，就是買來一大批內有荷里活電影及動畫Making Of場景的光碟，從中解構每一個鏡頭的擺位和運作。「我們做視效分A、B及C三個Grade，普通抹走『威也』是最簡單的C Grade，但創作無中生有的場景，就是最花時間的A Grade，若然做電影也會一路Mark位，有時位置錯了好難救。」



過往Naveen參與過星爺（周星馳）不少作品，當中電影《功夫》一幕要用腳將鞋踩爛，為求逼真，他就特意將一雙完好無缺的波鞋磨爛，觀察鞋身質感變化。「做特效除了要有想像力，前期的Research功夫亦非常重要。」Naveen說。



炮製話題新作



年前Naveen自資過百萬元，開設動畫特效教室，希望為業界培育更多人材。「香港過往教學太形式化，依家我從基本入手，例如教畫畫時要學員先學搓公仔，理解每個細節，再從2D畫到3D，最後係教視覺特效，希望教出來的學生可以與同業接軌。」說到本土動畫，香港當然不乏出色之作，百分百本土製作有《麥兜》，而動畫大片《史力加》也有港人許誠毅參與，但要大力發展香港動畫業，的確困難重重。「如果有錢，好多人寧願去買樓、買股票，一部動畫根本唔知道可以賺到幾多錢。」在尋找投資者路上，Naveen遇上很大挑戰，但他相信只要有好故仔，就能成功突圍。「Story is King，你睇Pixar的《Toy Story》就知，好動畫、好故仔影響力可以好大」。



早前他的動畫《豬朋狗友》得到「第四屆動畫支援計劃」的資助，該動畫正正是探討香港教育這個熱門話題，作品將於下月首播。



《豬朋狗友》故事大綱



動畫《豬朋狗友》內容講述香港教育制度朝令夕改，讀書壓力沉重，令學生的情緒變得負面、抑鬱。十二神獸中的神豬和神狗化身成我們身邊的「豬朋狗友」，將我們內心的抑鬱獸、焦慮獸和憤怒獸捉走，並重新帶給我們希望和增添生活色彩。



