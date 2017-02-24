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﻿巨無霸戰鞋25周年復刻

2017-02-24 列印
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已入選NBA名人堂的巨無霸Shaquille O’Neal，於1992年剛進入NBA奧蘭多魔術隊已一鳴驚人，灌籃更是無人能阻，遂得到體育品牌Reebok垂青，為他推出首雙簽名鞋款Reebok Shaq Attaq。為慶祝球鞋面世25周年，Shaq Attaq早前再次推出復刻版，並沿用Pump技術及Graphlite中底碳纖維板設計，後跟亦繡上SHAQ的字樣及其灌籃招牌英姿作標記。文：Travis

售價：$1,299 查詢：2427 5399
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