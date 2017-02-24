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﻿古着T恤登場

2017-02-24 列印
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        過往N. Hoolywood設計師尾花大輔以改良古着起家，今年春季就故技重施，特別推出一系列古着Vintage Band T恤，當中熟悉的樂隊如RUN DMC、AC/DC、Metallica、Pink Floyd等Band T均由他親自挑選並加以改造，每款設計都是獨一無二，充滿中古味道。文：Travis

售價：$1,599 查詢：2730 7681
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