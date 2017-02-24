 Advertisement
  • 2017年2月24日 星期五
  • 13º
  • 78%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 副刊

﻿踏上粉色搖滾

2017-02-24 列印
Previous Next

        一向造型簡約的Birkenstock今季搞搞新意思，除了破格採用Pastel Pink、Peach Pink、Tea Rose Pink等嬌柔粉色主調，更在鞋上添加窩釘潤飾，令鞋身充滿Punk Rock味道。品牌又首次以金色活動圓釘代替傳統鞋扣，鞋身亦用上兩種不同粉色皮革製造，令層次感大增，充滿春日甜美活力！

文：Travis

售價：$1,390起  查詢：2376 1234
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd