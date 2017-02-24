﻿魚子爆滿 井飯新貴

高如小山丘的海鮮丼飯近期爆紅，食潮一發不可收拾！最新一員是主打北海道直送魚鮮的北海丼，當中的三文魚子丼更是人氣必食，皆因師傅會將魚子加至滿瀉為止，還會一邊大喊「Oisa」，將場內的熾熱氣氛推至最高點！文：甘偉丁 圖：褚樂琪



多款魚鮮均來自北海道規模最大的高橋水產，每日由札幌市中央卸売市場直送到港，確保新鮮。就連米飯也很講究，用上北海道石狩川的七星米烹煮，飯粒分明且軟腍香滑。必吃人氣名物三文魚子丼，將多達二百克三文魚子鋪到滿瀉，每顆晶瑩剔透，將白飯完全遮蓋。原來這做法是參考札幌著名食店Hachikyo的侍餐方法，如有食客柯打三文魚子丼，師傅就會搖鈴通知全場，隨即奉上白飯，並會捧着一大碗三文魚子，在食客面前舀進碗內，接着大叫：「Oisa…Oisa」（意指吶喊打氣），直至舀到滿瀉為止，極具氣氛！



必試金黃海膽



招牌北海丼亦是人氣之選，集結海膽、帆立貝、牡丹蝦、三文魚子、松葉蟹鉗、三文魚、鮫鰈魚及鮑魚八款特色魚鮮，味道香甜且非常足料，完全看不見藏在底下的白飯。另一款北海道海膽丼，則配上一板多達五十克重的金黃海膽，味道甘香新鮮，飯面還配以紫菜碎、中華沙律等配料，風味十足。



還有數款獨創迷你丼系列，將一碗原本二百五十克的丼飯分為三小碗奉客，每碗均鋪上不同魚鮮作配搭，最適合和親朋好友分甘同味。迷你吞拿魚三色丼以香葱吞拿魚、醬油漬赤身吞拿魚及吞拿魚腩組合而成，油香四溢。喜歡熟食的可以柯打迷你熟食三色丼，配以炸蝦、照燒雞及蒲燒鰻魚，各有不同風味。



北海丼



地址：太古城道18號太古城中心313號舖



查詢：2577 0828