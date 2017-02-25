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日報新聞 > 副刊

﻿信徒大考驗　無語問蒼天

2017-02-25 列印
劇本參照日本作家遠藤周作同名作品。
為令神父放棄傳教，將各種刑罰加諸百姓身上。
面對重重苦難，神為何沉默不語？
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　　《沉默》是金像大導演馬田史高西斯參照日本作家遠藤周作於1966年同名獲獎著作改編而成，請來安德魯嘉菲、阿當載華、里安納遜，以及日本演員淺野忠信、塚本晉也、尾形一生和窪塚洋介一同主演。

　　故事講述17世紀德川幕府時代的日本，嚴禁西方基督宗教，並下令斬草除根，任何信奉者都會受迫害、虐待，甚至處死。兩位年輕的葡萄牙耶穌會傳教士Sebastian（安德魯嘉菲飾）和Francisco（阿當載華飾）不相信偷渡到日本傳教的恩師（里安納遜飾）因不忍酷刑而棄教，堅決前往日本尋找其下落，以揭開真相。

　　在尋訪與傳教的過程中，二人的信念與信仰都受到極大考驗，在親歷重重苦難之時，他們不禁問神為何一直沉默？文：Ki

上映日期：3月23日
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