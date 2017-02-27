 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 副刊

﻿民族風春夏飾品

2017-02-27 列印
Previous Next

　　時尚飾品向來是配襯衣飾的最佳搭檔，首飾品牌Thomas Sabo今季正推出多個新系列，讓大家可與夏日衣飾來個Mix & Match。其中以Africa及Ocean兩大系列最為搶眼，前者充滿非洲特色，如在頸鏈、耳環、吊墜中加入矛頭、編織圖騰等圖案，滿載民族氣息。而Ocean系列則以海洋為靈感，海星、鯊魚牙等圖案耀眼十足，當中更有飾品綴以人造綠松石，其明亮的藍調令人聯想起陽光與海灘。文︰Angel

查詢︰2295 3585
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd