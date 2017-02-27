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﻿護膚套裝優惠攻略

2017-02-27 列印
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　　春夏季節，又是女士們搜尋美白護膚品的時候，想精明入貨，不妨留意護膚品牌Shiseido最近跟DFS免稅店合作推出的淨電力美白組合限量套裝（圖）。此套裝包括有紅妍肌活露、美透白雙核晶白露與美透白雙核晶白夜霜，並以優惠價$1,570發售，比分開選購便宜約一成。本月期間，凡於任何DFS的Shiseido店購買產品滿$1,200，更可獲得特別禮品一份，內含美妝手拿包及紅妍肌活露試用裝。文︰Angel

查詢︰2239 6688
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