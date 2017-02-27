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本報調查揭多處違規 迷你倉火劫 危機未解
去年六月牛頭角時昌迷你倉四級火，兩名消防員殉職，引起社會關注迷你倉的火災陷阱，消防處事後展開全港巡查，至今發出逾二千四百張消除火警危險通知書，然而本報記者上周抽樣巡查發現，多間工廈內的迷你倉仍然「無王...
2017-02-27
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深圳酒樓饅頭加鋁蒸製 長期食用或神經中毒
深圳一間酒樓近日被揭發，為令饅頭鬆軟，違規加入大量含鋁的添加劑！該間酒樓廚師在當局人員突擊抽查時，辯稱饅頭是按照其配方製作，只加入了糖，但檢驗後證實每公斤饅頭含鋁達三百三十九毫克，長期攝入鋁有可能導致...
2017-02-27
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印尼女疑犯身體傳不適 馬國機場安全無VX毒劑
北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場被毒殺案，馬來西亞衞生部周日表示，正式驗屍報告顯示金正男是因接觸到VX神經毒劑致死，當局周日凌晨在案發的吉隆坡機場進行檢查及消毒後，證實機場安全。另外，警方日前發現四名正在潛逃的北韓疑犯曾在吉隆坡合租一個單位。 由於VX神經毒劑極少劑量足以致命，為安全起見，當局決定進行徹底檢查。馬來西亞警方生化、輻射專家及消防轄下危險物質處理小組，周日凌晨一時四十五分對機場二號航廈展開有毒危險物質檢測行動，至凌晨三時完結。當局在完成檢查後表示，機場安全，並無殘留任何危險物質。 馬來西亞衞生部長蘇巴馬廉強調，由金正男於本月十三日遇害至今近兩...
2017-02-27
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新星鄧月平望30歲前圓置業夢 向恩師「阿旦」學演戲
新進女星鄧月平（Larine），最近因在「阿旦」鄭丹瑞執導的一套電影中演繹出色、而大獲好評，原來她早於18歲便問家人借錢投資高風險產品，投資策略十分進取及大膽，現正積極儲錢，一步步走向30歲前置業的目...
2017-02-27
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觀望藍籌派成績 恒指本周料整固為主
港股今日期指結算，恒指上周結束早前兩周升勢，並失守24000點下，市場目前觀望氣氛濃厚。證券界認為，近期港股資金流向有逆轉跡象，須留意中資金融股會否繼續遭到拋售，短期難有動力破頂，將受制於24300點水平，而重大支持位在23200點。 市場人士指出，本周亦有多隻藍籌股份公布業績，加上內地兩會開幕及美國狂人總統特朗普將在國會發表演講，都為市場關注。港股在美預託證券（ADR）在上周五表現普遍偏軟，只有中移動(941)及友邦保險(1299)稍為造好。中資金融股方面，建行(939)、工行(1398)、中國銀行(2388)及國壽(2628)ADR分別較本港上周五收市價跌0.7...
2017-02-27
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攻佔亂「城」
李斯特城各賽事近九戰不勝，而且主場對強隊車路士及曼聯皆吞「三蛋」，今晚英超作東鬥利物浦前雖然已炒領隊雲尼亞里，惟紅軍在沙迪奧文尼等鋒將掛帥下，主帥高普甚有信心奏捷。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 狐狸連續六輪聯賽不勝已跌落尾三，降班危機警號已響，最嚴重的問題是這六仗竟然一球不入，占美華迪及馬列斯等鋒將皆腳頭無靈。 連同所有戰線，狐狸累積九場不勝，雖然當中六場乃客戰，惟三場地頭出擊也吞紅魔及藍獅三蛋，另一場足總盃僅賽和英冠打比郡，可見狐狸的不濟，並非解僱盛傳與球員已反目的領隊雲尼亞里就能解決。 狐狸連續六輪英超不勝 相反，紅軍...
2017-02-27
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春日專屬 水潤透亮底妝
春日妝品多是粉嫩顏色的天下，粉色妝容配上和暖透亮底妝，能讓肌膚由內而外散發完美無瑕的光芒，輕鬆凸顯女性嫵媚。 文︰Angel 圖︰黄幹文模特兒︰Olga V（Starz People） 化妝、髮型︰...
2017-02-27
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驚喜現身李榮浩紅館騷 祖兒即場成功邀歌
容祖兒近月正積極備戰其下月底在演藝學院舉行逾十場的演唱會，前晚仍抽空為李榮浩的紅館個唱擔任表演嘉賓，成功向對方邀歌之餘，更乘機搞鬼暗示李榮浩從女友楊丞琳身上練得一口流行廣東話呢！ 李榮浩的《有...
2017-02-27
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社論——「危倉」繼續危 執法不留情
去年六月淘大迷你倉四級大火，兩名消防員救火英勇殉職，全城悲痛。這場大火揭露部份迷你倉儼如城市火災陷阱，輿論要求整肅，但八個月過去了，情況如何？本報今天報道揭發，有迷你倉依然故我，對存倉貨物毫無監管，無視起火危險，對消防處要求清除火警危險，視而不見。消防處必須加緊覆核違例迷你倉，若涉拖延改善，要嚴厲執法，予以重罰。 本報記者在不同地區巡查數間迷你倉，發現違反消防條例情況依然普遍，有迷你倉疑被裝修公司租用，在走廊放置筒裝易燃物料，亦有窗戶被圍板封死，一旦火警，敲破窗戶也難以向內射水，但管理員向租客表示不打緊，也有走火大門被大櫃阻塞一半，試問起火後怎樣逃生。 這些火災隱患，只是冰...
2017-02-27
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田泰安險勝騎師王 梁家俊起大冷孖 大摩 四W捧兩盃
昨日舉行香港金盃和女皇銀禧紀念盃，結果由布文策騎的「明月千里」及貝湯美策騎的「喜蓮獎星」奪標，而練者大摩包辦兩項國際一級賽之餘，另贏「駿皇綵」及「蓮花巨星」四喜臨門。至於貝湯美、布文和巫斯義客串都有馬...
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