 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 副刊

﻿地中海風情男士香水

2017-02-27 列印
Previous Next

　　男士們比較含蓄，選擇香水時喜歡氣味不太濃郁，卻能展現獨特個性的香水產品。

　　Versace全新推出名為Dylan Blue的男士香水，以地中海風情為主題，滿載木調香氣，相信正迎合一眾型男心意。香水以龍涎香、紙莎草及有機廣藿香組合而成，並將紫羅蘭葉與黑胡椒的辛香結合，增添男士剛強氣質。瓶身設計亦是香水賣點之一，以彩繪玻璃配以藍調，帶出寶石般的光芒，低調而高雅。

售價︰$600文︰Angel

查詢︰3911 1627
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd