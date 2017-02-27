﻿傳統變奏 星級摩登越菜

傳統越南菜如牛肉湯粉、越式三文治及米糕等，你我大概都曾吃過不少。最近澳洲籍越南裔星級名廚Luke Nguyen來港開設Moi Moi by Luke Nguyen，將其家傳食譜結合越南美食，打破傳統概念，變奏出多款新穎越饌。



文：甘偉丁 圖：黃頌偉



午市只設套餐，選擇貴精不貴多，每客$168包括頭盤及主菜。頭盤推介青芒果沙律，以澳洲貴妃蟹肉、越式薄荷及紅毛丹作配搭，味道清新。主菜則設有五款選擇，必試招牌名物越式和牛湯河，嚴選澳洲和牛，配以牛尾骨、牛脛骨及牛胸骨，再加入丁香及桂皮等香料熬煮超過十八小時，吸盡精華的湯汁啖啖香濃，河粉特意找來本地麵廠度身訂造，即使浸湯良久依然幼滑。另一款越式三文治亦是人氣之選，將炭燒豬肉餅、豬肉鬆、越式酸瓜放進烤過的法包，再伴以葱油及焦香豬肉汁，惹味香脆。



嚐盡多款招牌菜



晚市除單點外，還設有九道菜的Tasting Menu，四位起計，每位$428即可嚐盡多款招牌菜。Luke Nguyen將越南地道的米糕來個變奏，先以傳統方法，將米漿蒸煮後煎香，再注入新意，在米糕面層放上焦香豬肉、豬肉鬆及虎蝦等，切至小塊的米糕鹹香惹味，一口吃一塊恰到好處。



焦香黑豚豬腩肉伴63度慢煮蛋，選用日本鹿兒島黑豚豬，配以椰青水慢燉，加上溏心雞蛋同吃，份外香滑可口。越式蒸鱸魚則加入南薑薑黃醬醃製，並以香蕉葉包裹蒸煮，佐以粉絲及木耳等品嚐，風味十足。眾所周知，越南人喜愛以牛油果製成凍飲，大廚便順勢將其變奏成甜品，配上法國批餅底、士多啤梨、紫蘇葉及焦糖脆脆，散發獨特的牛油果清香。



Moi Moi by Luke Nguyen



地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下



查詢：2808 1086