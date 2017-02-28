﻿瑞典Kiruna 冰火極光溫泉

有否想過在北極圈赤條條感受當地冰天雪地，再看難得一見的極光？在瑞典北部的城市Kiruna，你可跳進熱騰騰的露天溫泉浸浴，在冰雪中靜候光束在天空起舞，的確是瘋狂之最，浪漫至極！



文：Rachel 圖：Rachel、Camp Ripan、阿聯酋航空



鳴謝：Off the Map Travel、阿聯酋航空



獨立木屋 北歐度假村



位處北極圈的瑞典北部城市Kiruna，因為光害不多及交通方便，近年漸成為遊客追蹤極光的熱門選擇。這裏的極光季節頗長，一般由10月至翌年4月，遊客若想在此觀看極光，除可躲在溫暖的玻璃屋內等待，還有一個更刺激的「冰火」選擇，便是跳進被厚雪包圍的露天溫泉中，靜待極光出現，這個溫泉，就是Camp Ripan的Aurora Spa。



Camp Ripan度假村位於Kiruna市中心，距離機場只約二十分鐘車程，是典型的北歐山區度假酒店。這裏沒有高樓建築，九十六間獨立小木屋在山腰整齊排列，住客在大堂辦妥入住手續後，均須自攜行李進房，沒有Bell Boy服務，是典型的北歐傳統！這裏的房間分為三大類型，供兩人至四人入住，像我下榻的Giron客房便有主人房及客房，很適合四人家庭住宿，房內附設煮食設施，小住數天很不錯。



冰火重生 賞星空奇景



冬日投宿Camp Ripan，令人期待的還有度假村附設的Aurora Spa，凡住客都可免費使用，邊享受熱騰騰的溫泉樂、邊等待極光出現。



Aurora Spa採用石、木、水這北極圈三大基本元素設計，簡約自然，地方雖不算大，卻予人祥和舒適的感覺。這裏除有室內及室外浴池，還附設香薰桑拿室、紅外線暖箱、足浴區及休息室等。在此入浴，縱使你是何等怕冷，室外的積雪及寒風也是何等嚇人，我仍然建議你一定要到室外的溫泉浴池浸浴，方法是先往桑拿室把自己焗得渾身發熱，然後深呼吸，一口氣衝過室外那條冰冷小石路，極速地跳進熱燙浴池（請注意路面濕滑，能快不能急），入水那刻，不是說笑，真有點「重生」的感覺！



只覺冰冷的身軀被熱水包裹，很快便回暖，抬頭看，夜空漆黑，繁星點點，我與同行友伴就此在池中邊泡邊聊，等待最美一刻出現。



獨特體驗 薩米文化遊



Kiruna所處的北極圈區域，正是北歐拉普蘭（Lapland）地區的範圍，這裏不但自然生態豐富，至今還住着歷史可追溯至上萬年前、堪稱人類始祖之一的薩米人（Sami）。據說目前薩米人大約有八萬，散居瑞典、芬蘭、挪威及俄羅斯等地，大部份薩米人更已融入主流社會中，過着與常人沒兩樣的生活，不過仍有少數薩米人保留着祖傳文化，以放養馴鹿維生，過着遊牧生活。



Ida-Maria Svonni便是生活在主流及傳統之間的薩米人，她與丈夫雖仍飼養馴鹿，但早不在帳篷居住，並已在Kiruna定居下來，近年還建起薩米古村，向遊客介紹薩米文化。



古村是薩米人傳統居所的縮影，有數個尖頂帳篷，門外有馴鹿在吃草，遊客更可給牠們餵食。我們走進其中一個帳篷，只見中間燒着柴火、冒着白煙，有時濃煙吹來，把我燻得眼淚直流。「帳篷都是數十年前用過的，像這個便曾是課室，小孩都在此上課。」



Svonni邊說邊展示圖片，向我們介紹薩米人的日常生活。由於拉普蘭地區冬天氣溫可低至攝氏零下四、五十度，他們都會躲在帳篷內燒柴取暖，而薩米人的經濟命脈幾乎都來自馴鹿，包括運輸、食物及衣飾，取諸自然，用諸自然，如此便過了萬年。



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往瑞典均免簽證。



查詢：2521 1212（瑞典駐港總領事館）



阿聯酋航空香港經杜拜往返瑞典斯德哥爾摩，經濟客位票價約4,530港元起，已連稅項及相關附加費，適用出發日期至11月30日（四）。由斯德哥爾摩可乘內陸機至Kiruna，機程約個半小時。



Camp Ripan



房租：每晚1,330克朗 （約1,170港元）起



地址：Campingvägen 5， SE-981 35 Kiruna， Sweden



電話：46 980 63000



網頁：ripan.se/en



網頁：www.emirates.com



Off the Map Travel瑞典北極圈四晚極光之旅，包括ICEHOTEL及Camp Ripan（連Spa）各一晚住宿及兩晚Bjorkliden Hotel，另包雪狗拉車、Taste of Arctic及Aurora Sky Station來回接送等，每人1,950英鎊（約19,085港元）起。



網頁：www.offthemaptravel.co.uk



www.visitsweden.com（瑞典旅遊局網頁）