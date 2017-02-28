﻿人氣必試 精緻到會美食

經常外出吃飯，偶爾也想留在家，誠邀親朋好友到訪暢聚。若不想親自下廚，或可考慮具星級水準的餐飲到會，除供應精緻菜式甜點外，更有貼心服務，充滿驚喜！文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：黃頌偉



星級水準盛宴



受眾多品牌及機構愛戴的Culinart落戶黃竹坑五年，主理人兼主廚Stanley Wong生於德國，早年於歐美及南非等地工作，二十年前來港並於文華酒店擔任行政副總廚。



是日五道菜套餐的頭盤為Carpaccio of Barramundi。盲鰽味道香甜、肉質緊緻，加入以柚子、黑蒜醬、醬油及檸檬汁混合而成的秘製汁醃漬，酸甜醒胃。接着的菜式Beef Tartare選用肉質嫩滑、脂肪不多的進口牛柳，混合傳統的小酸豆、喼汁及番荽，再加入味道微澀的越南芫荽和脫水越南米通，增加口感，佐以香滑的鵪鶉蛋享用，風味獨特。主菜炙燒羊里脊排先經低溫慢煮，再以傳統法式芥末調味和炙燒，口感嫩滑，肉汁豐富又不失香氣。



粉色系列的招牌甜品拼盤，盤上升起一縷輕煙，包含自家製草莓及開心果馬卡龍、法式伯爵茶焦糖燉蛋及用70%高濃度Valrhona朱古力所炮製的Red Velvet Brownie，擺盤造型別具心思。



品味精緻Canapés



Culinart的Canapés（開胃小食）同樣吸引，簡單的Smoked Salmon Pop煙三文魚卷配蒔蘿香草忌廉醬夾心，結合青瓜底層，豐盛濃郁。另一款意大利夏南瓜卷同樣配以香草忌廉夾心，外形精美，清香爽口。



至於炙燒虎蝦，以紅色滴管裝飾，內裏注滿番茄汁，並加入以伏特加、喼汁、Tabasco製成的Bloody Mary雞尾酒，正好取代用喼汁、Tabasco混合茄汁炮製的傳統Cocktail Sauce，味道夾配、風味相近之餘，更有新鮮感。



Culinart



收費：五道菜到會套餐（包菜式、侍應、餐具等）每位$1,400起。酒會小食到會（40人起，包Canapés、侍應、餐具等）每位$350起。



查詢：www.culinart.com.hk