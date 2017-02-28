﻿中產快訊——文青狗狗藝術展

「藝術3月」將至，大小藝術展覽和活動將在港發生，就連商場也來湊熱鬧，發放藝術色彩，例如領展赤柱廣場，搞藝術之餘，更以寵物為主題，由3月18日（六）至26日（日）於廣場及美利樓舉辦「文青狗狗藝術展」，邀請五位本地年輕藝術家，包括Carol Lee、Gigi Lee、Joey Liu、Tracy Tong及Valerie Liu製作五組畫作，並以狗狗的視覺光譜作畫，方便主人與愛寵一同觀賞。此外，同場亦會舉辦由日本知名設計師、無印良品藝術總監原研哉策劃設計的《設計：為了愛犬》狗屋藝術展（見圖），展品獨特有趣，很值得細賞。



領展赤柱廣場還特意於3月19日（日）邀請愛犬之人嘗試挑戰「最長人形立板紀錄」健力士世界紀錄。據知，到時將為每位參加者印製一張長約一米的立板，上面印有他們事先在網上提交與愛犬一起拍攝的合照，參加者到場後可讓狗狗即場為自己的人形立板蓋上掌印，完成後將所有立板連在一起，合力刷新健力士世界紀錄！此項活動由即日（2月28日）至3月5日（日）接受報名，網址為www.linkhk.com/pawsbythesea2017。



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