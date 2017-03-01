﻿甜美日系風 閃爆自拍神器

這部曾現炒價的DC仔，堪稱「自拍神器」的始祖，沉寂一時，近日終於再有新機Casio TR80攻港，勢必得到一眾女士垂青！今次新機來個大升級，鏡頭旁邊綴以一圈水晶裝飾，用上新設的雙LED閃燈拍攝時，機身能折射出透亮的寶石外形，搶眼度爆燈。再加上全新的智能調節功能，可即時分析環境及人像效果，就算在暗黑環境下拍攝，影像內的女士肌膚顏色亦全無走樣，絕對是呃Like必備神器！文、圖：Anna



今代Casio自拍神器TR80加入黑色機身，是否打算攻男士市場？多得Casio代表現身解話，才知原來調查發現黑色愈來愈受歡迎，所以才新設黑色機，Jet Black風潮果然厲害。除了新色上市，TR80機身設計上亦有不少改動，當中以鏡頭旁的一圈水晶裝飾最搶眼，再加上新設的雙LED閃燈，拍攝時折射效果十足一粒寶石，感覺瑰麗。另外機身外框可以作360度旋轉，拍攝角度更靈活，再加上增至3.5吋的觸控式屏幕，取景及翻睇相片都更方便！不過面對一部只有1,110萬像素、1/1.7吋CMOS規格的新相機，叫價接近七千，男士們着實感到不可思議，其實Casio的TR系列之所以讓女士們愛不釋手，是因為其擁有美顏「基因」。



美顏功能全面升級



新一代「自拍神器」TR80，雖然規格上未有突飛猛進，不過升級的美顏功能絕對沒有令粉絲失望。今代美顏效果亦是以膚質為主打，有齊膚色、平滑及亮度調節，此外新加入瘦面、立體感及消除黑眼圈的功能，合共多達9,000個美顏組合微調。不過最令用家驚喜，必定是全新的智能調節功能。實試在暗角位拍攝時，縱然Model背後的環境已經一片漆黑，但膚色依然可以保持明亮通透，仿如有專業打燈，就連Model都叫記者傳回試拍的相片給她留念！另外播放相片功能亦加入不同玩法，包括類似iPhone心心掣的「收藏功能」，另外「相比功能」亦相當實用，可以將兩張相片並排作對比，方便用家揀張最靚的相片放上網！



