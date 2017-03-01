﻿相機自拍成風

當一眾《美圖秀秀》、《Snow》等免費美顏App氾濫，女士們又有何理由要一擲千金入手定價接近七千港元的「自拍神器」TR80呢？專程由日本飛來香港的Casio開發統轄部第一企劃部部長Naoya Matsubara，就淡定解說：「在不同環境下，用TR80與手機自拍對比便高下立見！」事關在偏暗的環境下用手機自拍，受到雜誌的影響，女士的肌膚都會出現影像雜訊，甚至有偏黃、偏暗的問題出現，但TR80具備智能調節功能，即使環境再暗，女士們的肌膚亦依舊白滑。部長直指：「現時已有調查發現，用相機自拍的用家，已漸漸多於用手機了！」