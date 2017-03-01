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﻿抵玩國產路由器

2017-03-01 列印
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　　一向性價比極高的國產品牌小米，近日又有新品應市，定價僅$179的小米路由器3認真令人嚇一跳。光睇外形，小米路由器3擁有四支天線，感覺十分強勁，但細睇其規格，只有一個100Mbps WAN及兩個100Mbps LAN連接，如果家中用上1000Mbps的寬頻就會有所不足。當然四支天線並非得個樣，縱然速度有限制，但接收方面的確有表現，作為輔助用的路由器，設置在仔女房間，以百多港元的定價來說的確抵玩。

售價：$179　查詢：www.mi.com/hk
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