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﻿震撼金球喇叭

2017-03-01 列印
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　　法國Devialet的產品貴精不貴多，只有放大器Expert Pro系列及球形喇叭Phantom系列兩類產品，難怪吸引眾多星級用家，包括歌手BEYONCÉ、JAY-Z、will.i.am等。新品Gold Phantom除了名符其實用22K金打造塗層外，亦因其功能再升級，才擁有Gold名號。比起上代Silver Phantom，新品擁有4,500W的輸出功率，足足強勁多1.5倍，而且低頻及高頻的播放能力都有所提升。新品換上全新一代自家專利ADH晶片，放大音訊及處理失真的能力亦得以加強。售價：$25,800　查詢：Devialet/2561 2011
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