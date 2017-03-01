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﻿中階粉紅新機

2017-03-01 列印
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　　不少女性用家自知甚少用盡高階手機的功能，不如以較平價錢入手中階新機，所以Samsung的C系列手機一向具吸引力。新出的C7 Pro亦深知用家心意，加入深藍機身之外，仍保留粉紅及金紅機身。機身設計一體成形，備有5.7吋屏幕，卻只有7mm厚及172g，比起5.5吋的iPhone 7 Plus更薄更輕。機身亦內置雙喇叭，無論帶出街或在家中睇劇上網都綽綽有餘。新機亦有不少升級位，如前置鏡頭升級至1,600萬像素，方便一眾女士自拍。另外亦換上USB Type-C插頭，除了方便將相片或影片傳輸，更支援快速充電功能，方便！售價：$3,398　查詢：Samsung/3698 4698
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