 Advertisement
  • 2017年3月3日 星期五
  • 19º
  • 56%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 副刊

﻿蝸居Fit晒 慳位大容量焗爐

2017-03-03 列印
■新機內籠足位，原個鑄鐵鍋放進去一樣無問題！
■隨機附送13吋特大防黏薄餅盤、12吋搪瓷焗盤、燒烤盤和竹製砧板。
■放入13吋薄餅盤，夠位有餘。
做法： 1. 將牛肋條切成段狀，把洋葱、紅蘿蔔及薯仔切件。
2. 在鑄鐵鍋爆香材料並加入黑胡椒及咖喱粉，加水煲滾。
3. 焗爐選擇慢煮HI，預熱後將煲蓋上蓋（注意食材只可注滿器皿的3/4容量）放入爐慢煮4小時。最後加入適量鹽煮滾。
完成
the Smart Oven ProTM BOV845BSS智慧型焗爐
■2公升攪拌杯採用食品級Tritan強化塑料製造，安全可靠。
■六片立體型鋼刀更易將食材徹底攪碎。
■Breville AssistTM 環型易拉頂蓋及透氣孔，具疏氣作用，適合攪拌熱湯。
做法： 1. 煎香紅衫魚。
2. 薯仔、洋葱、番茄、紅衫魚放入滾水煮1.5小時。
3. 將湯料加進攪拌機以Soup模式攪拌。最後加入鹽作調味。
完成
Previous Next

        香港家居寸金尺土，即使熱愛烹飪，都未必捨得在家中放部大焗爐煮食。澳洲品牌Breville的新焗爐和一般焗爐差不多大小，但內籠非常足位，連13吋Pizza都焗到；同期新推的攪拌機則可將整條魚連骨打碎，現在就來試試兩部機的效果！

文：Sabrina　部份圖片：郭正珊

模特兒：Ceci Tsoi

智慧慢煮焗爐

　　Breville的BOV845BSS智慧型焗爐，本身高28.8厘米、闊47厘米 、深41厘米，放13吋（33厘米）Pizza盤進爐，真的夠位有餘，內籠相當足位！

　　新機操作簡單，有LCD顯示屏清楚顯示Grill（燒）、Crumpet（烤鬆餅）、Pizza（烤薄餅）和Slow Cook（慢煮）等十種預設烘烤模式，以及溫度、時間等，新手都可輕易控制到。新增的慢煮功能可以較低溫的狀態烹調食材四至十小時，烹調肉類可保留更多肉汁，最方便是烹調完成後更可進入自動保溫模式，不怕錯過出爐時間。

　　爐內溫度的輸出亦經過精密設計，採用嶄新Element IQTM 技術，能準確自動調節上下五支石英發熱管的輸出率，解決火力不平均問題。

慢煮日式咖喱牛肋條

材料：

牛肋條1磅

洋葱2顆

紅蘿蔔1條

薯仔2個

日式咖喱粉100克

黑胡椒少許

鹽適量

評語：

　　步驟相當簡單，慢煮程式勝在不用看火。焗爐內籠夠大，可放進整個鑄鐵鍋，令成品不但保留了豐富的肉汁，且質感軟腍！

the Smart Oven ProTM BOV845BSS智慧型焗爐

體積：高28.8厘米、闊47厘米 、深41厘米

功率：2,400W

售價：$2,880

查詢：2313 0666





超強馬力攪拌機

　　品牌的BBL915專業高速攪拌機馬力超強，配備3匹馬力摩打，注滿2公升水時可維持12,000RPM以上的高轉速。而Pro Kinetix®專業鋼刀也擁有專利設計，六片立體型鋼刀透過雷射切割技術，使每把鋼刀都擁有精準角度，攪拌時可產生強勁橫向以及由上而下的漩渦，輕易將各種食材徹底切割攪拌，打碎整條魚亦無問題，更備有12段電子轉速調節按鈕及5種一按攪拌功能包括碎冰、Smoothies、Frozen Desserts和濃湯等，基本上很多菜式都做得到！

評語：

　　想不到把整條魚放入攬拌都無問題，小喝一口可嚐到被攪至粉碎的魚骨，魚香極盛，湯底亦很幼滑。不過要有心理準備，馬力如此強勁，攪拌時的聲音自然會較為響亮。

番茄鮮魚濃湯

材料：

紅衫魚1條

番茄（切件）4個

洋葱（切件）2個

薯仔（切件）2個

the BossTM BBL915專業高速攪拌機

體積：高40厘米、闊19厘米 、深15厘米

功率：2,200W

售價：$5,380

查詢：2313 0666

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd