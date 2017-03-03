﻿蝸居Fit晒 慳位大容量焗爐

香港家居寸金尺土，即使熱愛烹飪，都未必捨得在家中放部大焗爐煮食。澳洲品牌Breville的新焗爐和一般焗爐差不多大小，但內籠非常足位，連13吋Pizza都焗到；同期新推的攪拌機則可將整條魚連骨打碎，現在就來試試兩部機的效果！



文：Sabrina 部份圖片：郭正珊



模特兒：Ceci Tsoi



智慧慢煮焗爐



Breville的BOV845BSS智慧型焗爐，本身高28.8厘米、闊47厘米 、深41厘米，放13吋（33厘米）Pizza盤進爐，真的夠位有餘，內籠相當足位！



新機操作簡單，有LCD顯示屏清楚顯示Grill（燒）、Crumpet（烤鬆餅）、Pizza（烤薄餅）和Slow Cook（慢煮）等十種預設烘烤模式，以及溫度、時間等，新手都可輕易控制到。新增的慢煮功能可以較低溫的狀態烹調食材四至十小時，烹調肉類可保留更多肉汁，最方便是烹調完成後更可進入自動保溫模式，不怕錯過出爐時間。



爐內溫度的輸出亦經過精密設計，採用嶄新Element IQTM 技術，能準確自動調節上下五支石英發熱管的輸出率，解決火力不平均問題。



慢煮日式咖喱牛肋條



材料：



牛肋條1磅



洋葱2顆



紅蘿蔔1條



薯仔2個



日式咖喱粉100克



黑胡椒少許



鹽適量



評語：



步驟相當簡單，慢煮程式勝在不用看火。焗爐內籠夠大，可放進整個鑄鐵鍋，令成品不但保留了豐富的肉汁，且質感軟腍！



the Smart Oven ProTM BOV845BSS智慧型焗爐



體積：高28.8厘米、闊47厘米 、深41厘米



功率：2,400W



售價：$2,880



查詢：2313 0666











超強馬力攪拌機



品牌的BBL915專業高速攪拌機馬力超強，配備3匹馬力摩打，注滿2公升水時可維持12,000RPM以上的高轉速。而Pro Kinetix®專業鋼刀也擁有專利設計，六片立體型鋼刀透過雷射切割技術，使每把鋼刀都擁有精準角度，攪拌時可產生強勁橫向以及由上而下的漩渦，輕易將各種食材徹底切割攪拌，打碎整條魚亦無問題，更備有12段電子轉速調節按鈕及5種一按攪拌功能包括碎冰、Smoothies、Frozen Desserts和濃湯等，基本上很多菜式都做得到！



評語：



想不到把整條魚放入攬拌都無問題，小喝一口可嚐到被攪至粉碎的魚骨，魚香極盛，湯底亦很幼滑。不過要有心理準備，馬力如此強勁，攪拌時的聲音自然會較為響亮。



番茄鮮魚濃湯



材料：



紅衫魚1條



番茄（切件）4個



洋葱（切件）2個



薯仔（切件）2個



the BossTM BBL915專業高速攪拌機



體積：高40厘米、闊19厘米 、深15厘米



功率：2,200W



售價：$5,380



查詢：2313 0666



