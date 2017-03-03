﻿舊屋邨情懷 港式打邊爐

無論天氣是冷是熱，「打邊爐」也是親朋好友聚會的熱門選擇。最近有間以懷舊主題作招徠的港式火鍋店，一室復古佈置噱頭十足，教人恍如回到數十年前的屋邨家庭之中，加上獨特的老火湯底及創意配料，令人愈「打」愈起勁！文：Hiro 圖：蔡建新



這家取名「十下」的港式火鍋店，靈感正是由打邊爐淥配料時「烚吓烚吓」的動作得來，店主Bong和Jason同為藝術甜品店ATUM的負責人，一向諗頭多多。這次轉型開火鍋店，他們表示主要是喜歡高朋滿座的感覺，「甜品店講究賣相精緻，打邊爐則比較『貼地』，可以吃得隨意一點，特別想打造上世紀八十年代屋邨家庭圍爐的開心氣氛。」



甫踏進店內，一陣親切感即湧上心頭，環境主打懷舊風情，並以上世紀七、八十年代的屋邨家居為藍本，裝潢設計極盡心思。紙皮石地板、紅綠霓虹燈招牌、舊家具、二手雪櫃、復古熱水壺及雞毛掃等佈置，均予人時光倒流的錯覺。此外，每張枱之間亦頗闊落，當客人興之所至，甚至可站起來圍着吃，伴上經典歌曲作背景音樂，份外輕鬆



熱鬧！



創新豬腸粉配料



全店共供應八款湯底，其中必試花膠老雞湯，湯底由大量雞骨熬成，據知每日添加入五至八隻雞烹煮，因此愈熬愈鮮濃，又以蘿蔔增加清甜味，每鍋還有原隻雞、花膠、魚肚、紅棗及杞子等配料。另有卜卜蜆煲，每天從街市購入新鮮的沙白或花蜆，每鍋約有兩斤，份量十足，湯底嚐落頗鮮甜。



配料也有驚喜，懷舊果皮魚蛋質感較硬身，富淡淡果皮香。Bong笑言小時候在家中愛把豬腸粉當作火鍋配料，味道合拍，於是將此吃法引進店內，客人的反應亦出奇地好。豬腸粉每日新鮮來貨，咬感軟滑糯身，只需輕涮片刻即掛滿湯汁，建議可配搭較濃的沙嗲湯或麻辣鍋，更見惹味。海鮮方面，設有可為客人數量度身設計的海鮮拼盤，種類按時令更換，像到訪當日有龍躉件、美國桶蠔、鮑魚及象拔蚌仔等，鮮味豐足！



十下



地址：銅鑼灣登龍街28號



永光中心2樓



查詢：3520 4111