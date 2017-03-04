﻿火熱韓流怪客

韓風一直吹，就連眼鏡界也被韓流怪客Gentle Monster進擊，人氣大熱！今季品牌延續浮誇味道，大玩自然色調，更推出多款聯乘作，充滿個性態度！文：Ki 圖：黃頌偉



多得天后全智賢在《藍色大海的傳說》和男神孔劉在《鬼怪》一劇，分別用戴Gentle Monster的Black Peter和Flatba In Scarlet，使品牌火熱程度有增無減。今年設計上除了用上大地色調配以韓式美學，造型也有所突破。當中半金屬架Sign of two和Last Bow，前者以眉鏡配以超薄有色鏡片；後者以復古Aviator賣相示人，而品牌New Acetate系列同樣吸引，包括Asian Fit框形的Keywest、特厚邊方鏡Matti和貓眼鏡Laser等，顏色選擇非常多；而New Metal也有不少新作，注目之選有精鋼製貓眼鏡Ami Adam。



Tilda Swinton人氣聯乘



品牌與潮流單位合作也帶來無限驚喜，當中與Henrik Vibskov推出Pencil Glasses，以及和Hood by Air聯乘的Rockerfish，甫推出已被掃光。而本月接棒上架就有與英國氣質女星Tilda Swinton聯乘的三款新作，其中New Tonic就打破常規，鏡片覆蓋在鏡架外，配以獨特金屬鼻樑位；另外還有Eye Eye和Trick of the Light，前者走簡約風格；後者以一體成形的反光鏡作賣點。



The Platform



地址：銅鑼灣蘭芳道25號The Platform



查詢：2612 1968