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﻿佳節品嚐 特色甜蜜滋味

2017-03-04 列印
春日花花系列泡芙紅桑子玫瑰果味鮮甜。
L’Éclair de Génie法式泡芙店與Garrett爆谷店攜手送上甜蜜佳節。
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　　3月的婦女節（3月8日）與白色情人節（3月14日），延續了佳節氣氛，而嗜甜的女生們更有理由到apm商場一逛，事關由即日至3月14日，場內舉行名為「春日綻放甜蜜戀意」活動，多款精選甜品可作優惠換領。

　　其中憑「閃電泡芙」而成為潮人追捧的法式泡芙店L’Éclair de Génie，為了令一眾女士及情侶有甜蜜時刻，特別送出全新的春日花花系列泡芙，其外層擁有碎花圖案配上紅桑子玫瑰味道，可口非常，只須在活動期間於場內打卡，並儲齊3個花花及消費滿$100即可獲贈。        

　　另外，美國芝加哥人氣爆谷品牌Garrett的朱古力口味爆谷也是禮品，香濃的朱古力包裹着又脆又香的爆谷，酥脆甜蜜。apm VIP會員只須憑50積分，即可換領。

春日綻放甜蜜戀意

日期：即日至3月14日

查詢：2267 0500
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