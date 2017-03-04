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﻿2折掃名牌

2017-03-04 列印
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　　打算於今個周末去血拼的話，不妨留意本地潮店D-mop開倉活動。由即日至3月6日，會在海港城展銷集舉行開倉清貨，全場貨品低至2折發售，包括Y-3、Blues Heroes、Loveis 及Queen Eleven等品牌，凡購買6件或以上，更可享額外9折優惠。

D-mop 海港城展銷集開倉

地點：尖沙咀廣東道7號海港城Bazaar展銷集（九倉電訊中心5樓）

查詢︰: d-mop.com
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