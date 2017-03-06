﻿漂浮水療+英式按摩 鬧市潮歎Spa

每到尖沙咀、銅鑼灣等旺區，總是人頭湧湧，沒想到這鬧巿最近竟出現香港少有的漂浮式水療與英式精品按摩，讓我們逛街逛得累了，以及辛勤工作過後，也可找個紓壓的好地方。文︰Angel 圖︰褚樂琪、蔡建新



模特兒︰Elaine（Blossom The Secret Garden）、



Germaine Li（FLOAX）



英式精品按摩



上月新登場的Blossom The Secret Garden選址銅鑼灣鬧巿，主要提供英式按摩，是OL放工休憩的好地方。店子地方偌大，最讚是設備完善，連按摩椅也是特別訂製的，即使客人只進行足底按摩，也可以180度躺臥，增加舒適度。



足浴配套也一絲不苟，店主特別訂製瓷器足浴盆，提供牛奶足浴，讓客人在享用足部療程前來個真正休息，放鬆心情。特別推介香薰推油按摩，精選由歐美入口的玫瑰精油，集美肌與紓壓於一身。



Blossom The Secret Garden



療程價目︰香薰推油全身按摩 $420/50分鐘（首次試做$380/50分鐘）、足部按摩$260/50分鐘。



地址︰銅鑼灣渣甸坊3號蓮福商業大廈1樓



查詢︰2997 4434







漂浮式水療



以灰白色主調，配以簡約裝潢的FLOAX坐落於尖沙咀鬧巿，全店只提供漂浮式水療。對於香港人來說，漂浮式水療是比較新鮮的Spa療程，其實它在新加坡、台灣、泰國等地相當流行。為何身體可在漂浮艙內浮起呢？原來裏面載滿了高密度鹽水，所以人體進入艙內便會自然地浮起來，與死海（Dead Sea）浮游的原理相近。



漂浮艙以密閉式設計，有助隔絕聲音干擾，達致身心同時放鬆，而用家處於無重狀態下，肌肉繃緊問題得以紓緩，身體也能作深度調息。另外，海鹽含豐富鎂質，可為肌膚注入養份，故此不用擔心像一般浸浴般，在水中泡久了會「皺皮」，一般建議每次進行45分鐘至一小時。



FLOAX



療程價目︰無重漂浮體驗 $488/45分鐘



地址︰尖沙咀嘉蘭圍16號永興大廈一樓



查詢︰2321 9624