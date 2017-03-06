﻿博多風味 人氣黑醬油拉麵

作為拉麵控，要吃日式拉麵一定會去銅鑼灣登龍街。最近這食街又有過江龍博多本家強勢登陸，新店主打九州博多風味，以香味濃郁的黑醬油湯底拉麵為招牌名物，值得一試！文：甘偉丁 圖：黃幹文



新店來自博多中州的人氣老店，在當地原名叫奉天本家，開業至今已有63年歷史。推介招牌的奉天中華拉麵及奉天激辛拉麵，湯底均是黑醬油風味，配以普通幼麵、叉燒、芽菜及韭菜等，麵條幼滑、味道香濃，後者更另配上唐辛子、辣油及辛味噌熬煮，份外香辣。另一款博多黑拉麵則以傳統沾麵方式奉客，選用粗曲麵以方便掛湯，另配上叉燒、筍片及鵪鶉蛋等同吃。



逾十款特色串燒



這裏亦有供應傳統風味的中州豚骨湯拉麵，湯底熬煮超過八小時，帶有濃郁豬骨湯香味，配以特幼麵、卷腩、炸蒜及鳴門卷等同吃。當中的卷腩以壓力煲煮六十分鐘後，再加入山字牌醬油熬煮三小時，令卷腩變得入味。喜歡清新口味，可試試雜錦拉麵，以粗直麵搭配魷魚、雜菜、叉燒、韭菜及紅、白魚蛋等食材，色彩豐富。



最後不要錯過逾十款特色串燒，嚴選鹿兒島的薩摩赤雞來烹煮，其肉質細嫩幼滑，多款不同的刁鑽部位均可吃到，如雞軟骨、雞胗、雞心及雞丸等，而每串價錢只是$15起，實在抵食！自家製作的雞丸亦是熱賣之選，當中加入山芋、雞胸軟骨、韭菜花及秘製醬油鮮打而成。另有青椒、長葱及冬菇等可供選擇，每款都是即叫即燒，別具風味。



博多本家



地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 3樓B號舖



查詢：3705 2597