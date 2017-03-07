﻿瑞士Leukerbad 雪地溫泉人間仙境

瑞士阿爾卑斯山區的雪影銀妝，美麗得教人難忘，不過若然能在熱氣騰騰的溫泉入浴時一併賞到皚白群山，更是相得益彰。原來瑞士中部洛伊克巴德（Leukerbad），便有這樣的一個人間仙境，十三世紀開始成為溫泉療養勝地，近代更吸引包括歌德、托爾斯泰、大仲馬及馬克吐溫等文學巨匠來訪，在此一嘗溫泉樂呢。



文：韋利 圖：韋利、Leukerbad Tourism



鳴謝：瑞士國家旅遊局、瑞士國際航空



好動的朋友在冬日來到阿爾卑斯地區，除可享受滑雪樂趣，也有不少好節目，好像置身洛伊克巴德，便可全情陶醉在冬日暖意之中。



這個阿爾卑斯山脈上最大的天然溫泉地區，一直都是名滿瑞士的溫泉鄉，由於當地得天獨厚，擁有攝氏六十五度的地熱溫泉之餘，每日更會湧出三百九十萬公升的天然泉水，難怪遠在羅馬帝國時期已廣受歡迎。



今日的洛伊克巴德，雖然有多元化的雪地遊趣，在夏日更是遠足及騎單車等戶外活動的天堂，不過當地最為人津津樂道的，依然是含有豐富礦物質及被視為「流動黃金」的熱燙溫泉。



典雅酒店 豪華舒適



作為瑞士溫泉療養勝地的洛伊克巴德，區內雖有不少環境雅致的酒店及旅館，不過附設私人溫泉的卻不多見，Hotel Les Sources des Alpes便是較罕有的一家。



這家1834年開業的酒店，不但擁有超過一百八十年的悠久歷史，更曾獲不少名人垂青，好像大仲馬、畢加索及差利卓別靈等均曾在此作客，足證酒店有相當的江湖地位。



來到今日，酒店依然保留傳統典雅的環境，像大堂旁邊的酒吧便極具情調。近年酒店加入成為Relais & Chateaux精品酒店集團的成員後，數年前更銳意翻新，除為客房換上新裝，更添加不少溫馨瑰麗的佈置及古典陽台等設施，務求讓客人住得更舒適寫意。



Hotel Les Sources des Alpes



地址：Tuftstrasse 17, Leukerbad



電話：41 27 472 2000



網頁：www.sourcesdesalpes.ch



設施豐富 多元體驗



雖說住進溫泉酒店能夠得享私密的入浴滋味，不過洛伊克巴德境內的一眾公眾溫泉館，同樣令人深感滿意，部份設施的好玩程度甚至更勝一籌呢！



以區內人氣最盛的溫泉館Leukerbad Therme為例，規模相當龐大，館內溫泉池的數目更多達十個，而且各有不同特色、溫度及作用。滿以為上述設施已極豐富，邊玩邊看後才知道這裏還有偌大的露天游泳池、室內溫泉，以及適合小朋友暢玩的溫泉樂園，內裏不但備有許多兒童遊樂設施，更有全瑞士首條溫泉滑水梯，我想若是舉家來訪，定能悉數樂在其中。



Leukerbad Therme



時間：8:00-20:00



費用：三小時約192港元，全日約230港元。



地址：Rathausstrasse 32, Leukerbad



電話：41 27 472 2020



網頁：www.leukerbad-therme.ch



羅馬浴池 別具特色



Leukerbad Therme大受歡迎之餘，村內溫泉廣場旁邊的Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad，同樣能夠引來不少捧場客。這裏擁有矚目的羅馬及愛爾蘭風格室內浴場，佈置充滿古雅氣息，並備有多個不同熱力及特色的浴池和按摩池供人浸浴。



Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad



時間：8:00-20:00



費用：三小時約192港元，全日約230港元。



地址：Dorfplatz, Leukerbad



電話：41 27 472 1010



網頁：www.alpentherme.ch



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往瑞士均毋須簽證。



網頁：www.dfae.admin.ch/hongkong（瑞士聯邦總領事館）



SWISS瑞士國際航空由香港至蘇黎世，來回經濟客位票價約5,461港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.swiss.com



Les Sources des Alpes酒店雙人房每晚約2,800港元起。



地址：Tuftstrasse 17, Leukerbad



網頁：www.sourcesdesalpes.ch



www.leukerbad.ch（洛伊克巴德網頁）



www.myswitzerland.com/zo-hk/



（瑞士旅遊局香港網頁）