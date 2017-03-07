﻿Cathay Pacific 新推自家品牌啤酒

為提高客人的餐膳享受，不少航空公司也會與著名食府合作炮製特色飛機餐。最近國泰航空搞搞新意思，推出全球第一款專為飛行旅程釀製的自家品牌手工瓶裝啤酒Betsy Beer。這款新登場的Betsy Beer是向上世紀四、五十年代國泰首架DC-3型號客機Betsy致敬，更特別選用英國手工啤酒常用的富格爾（Fuggle）啤酒花，配上龍眼及新界出產的地道蜂蜜等炮製，沒有苦澀味，很易入口。為針對飛行高度及機艙氣壓對乘客味覺敏感度的影響，更特別加強香味及碳酸化效果，刺激味蕾及營造層次感。



這啤酒暫會由即日至4月30日（日）在國泰航空來回香港至英國倫敦及曼徹斯特航線的頭等艙及商務艙作限量供應，另外也有機會在香港國際機場及倫敦希斯羅機場的國泰貴賓候機室，以及本地的Mr & Mrs Fox及Sugar等太古集團旗下食肆品嚐得到。



文：遊加里



網址：cathaypacific.com/betsybeer