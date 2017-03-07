﻿Cathay Pacific 新推自家品牌啤酒

這啤酒暫會由即日至4月30日（日）在國泰航空來回香港至英國倫敦及曼徹斯特航線的頭等艙及商務艙作限量供應，另外也有機會在香港國際機場及倫敦希斯羅機場的國泰貴賓候機室，以及本地的Mr & Mrs Fox及Sugar等太古集團旗下食肆品嚐得到。
文：遊加里
網址：cathaypacific.com/betsybeer
每個小女孩都憧憬成為公主，鍾愛《冰雪奇緣》堅強公主艾沙（Elsa）的六歲女孩蔡曉晴，不幸患上血癌，面對人生大逆境，仍頑強對抗病魔。曉晴爸爸稱，女兒化療後病情復發，須在三個月內移植合適的骨髓，他呼籲市民...
2017-03-07
不少兒童視動畫角色為偶像、好友，甚至會模仿它們一舉一動，新疆一名女童日前模仿國產動畫《熊出沒》角色，用雨傘充當降落傘從十一樓一躍而下，直墮四樓平台受傷，目前在深切治療部接受治療。 事發在上周六，女童母親獨留五歲女兒在新疆烏魯木齊市家中觀看電視，自己離家上班，女童父親當晚約九時回家，惟不見女兒蹤影，到處尋覓後，察覺家中窗戶開啟，遂探頭向下看，結果發現女兒躺臥在四樓平台，遂即時報警求助。母親得悉事件後非常自責，後悔獨留女兒在家。 救護車到場將女童送醫院搶救，初步診斷為創傷性休克、全身多處受傷、頭部外傷、腦挫傷、脊柱外傷、骨盆骨折等，手術後轉送深切治療部留醫，之後亦可能要...
2017-03-07
北韓再次無視國際社會制裁，昨清晨連續向東試射四枚導彈，其中三枚墜落日本專屬經濟區，韓國國防部相信，平壤當局只是試射中、遠程導彈，並非試射洲際彈道導彈。日揆安倍晉三譴責北韓違反聯合國安理會決議，韓國代總統黃教安則指，會盡快完成部署薩德防禦系統工作。 北韓軍方昨清晨七時三十四分，先後由西北部東倉里西海衞星發射基地向東發射四枚彈道導彈。日本防衞省稱，導彈飛行約一千公里後，墜落日本秋田縣男鹿半島以西約三百至三百五十公里的日本海海域，當中三枚落入日本專屬經濟區，政府並無接獲船舶或飛機損毀報告；而韓國國防部指，導彈飛行高度達二百六十公里，但相信朝鮮當局只是試射中、遠程導彈，並非...
2017-03-07
二手頻錄市價成交，利嘉閣高級聯席董事鄭運就透露，奧運站維港灣5座低層D室，面積約692方呎，為3房間隔，座向西南，享內園景，以1165萬元市價易手，呎價約16835元。據悉，原業主在1998年12月，...
2017-03-07
美股假期終告失守21000點關口，杜指初段曾跌87點。聯儲局主席耶倫上周五暗示，本月中加息屬恰當，在市場引發迴響，加上北韓試射飛彈，引發地緣政治風險，投資者關注總統特朗普將如何回應。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報20965點，較上周五跌40點；納斯達克指數報5849點，較上周五跌20點。標普500指數報報2375點，較上周五跌7點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價升0.03港元；中移動（941）美國預託證價格報85.05港元，較香港收市價升0.25港元。 Snap回吐 專家籲沽貨 美國商務部公佈，1月份工廠定單按月升1.2%，較預期的1%...
2017-03-07
拜仁慕尼黑於歐聯十六強首回合領先5:1，今晚次回合作客酋長球場變例行公事。兩軍前三次歐聯淘汰賽階段碰頭，兵工廠次回合錄兩勝一和，今仗地頭有力小勝挽顏面。 （有線61、201台周三凌晨3:45直播） 四球在手的拜仁今仗絕對有權留力，正如○五、一三和一四年三次在歐聯十六強對阿仙奴，拜仁首回合都取得兩球優勢，次回合戰意稍為放鬆被阿仙奴有機可乘。○五年次回合阿仙奴勝1:0，總成績拜仁勝3:2；一三年次回合阿仙奴勝2:0，總成績賽和3:3，然而拜仁也憑作客入球晉級；一四年次回合和1:1，總成績拜仁勝3:1，因此今次拜仁坐擁5:1的優勢，被兵工廠勝回一仗實不出奇。 再者，在德甲...
2017-03-07
瑞士阿爾卑斯山區的雪影銀妝，美麗得教人難忘，不過若然能在熱氣騰騰的溫泉入浴時一併賞到皚白群山，更是相得益彰。原來瑞士中部洛伊克巴德（Leukerbad），便有這樣的一個人間仙境，十三世紀開始成為溫泉療...
2017-03-07
51歲的美魔女人妻劉嘉玲，同電眼丈夫梁朝偉由拍拖到結婚近30年，婚姻生活崇尚自由主義，成功箍掂另一半。私底下，兩夫婦生活習慣亦大不同，日前嘉玲和偉仔前後腳現身中環Shopping。人緣好好的嘉玲，身邊...
2017-03-07
兩年前大埔定慧寺被揭帳目混亂，女住持生活奢華，涉中飽私囊，她先後兩次與僧人「假結婚」，違反清規戒律，公眾嘩然，事件觸發定慧寺一場控制權官司，持續兩年，至今未有結果。近日荃灣竹林襌院又爆醜聞，據報一名女義工聯同一批內地「和尚」，企圖推舉自己人任方丈，疑為奪取襌院土地和大筆現款，已故創院老和尚後人反對，不惜披露老和尚私下與尼姑有染，生下四名兒子！ 佛門本是清靜地，為何有僧侶屢為業權勾心鬥角，原因是寺院佔地價值不菲，平日收取善信捐獻，坐擁大筆善款，吸引居心叵測之徒垂涎，而佛教欠缺一套嚴密內部監管制度，若佛教和政府不介入，寺院爭產風波恐有增無減。 定慧寺與竹林襌院兩宗事件，均與內地...
2017-03-07
今期三T多寶有逾六百三十萬累積，以正在萎縮的彩池來說，已屬難得的投注好機會，值得花心思碰碰運氣。綜合近幾次谷中A欄賽事，此賽道的特色是短途賽大利內欄，但中距離則經常有二三疊後追馬上名，故選馬時，方向要...
2017-03-07