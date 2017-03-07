﻿正宗推介 香港地道韓饌

韓風不滅，韓國菜餐廳幾乎已滲入每一區，總有一間在附近。不過想吃正宗韓菜，最好梗係由當地人帶路，這次Fifi請到韓國美女Diane，帶大家去追尋韓菜好滋味！文：Cynthia 圖：黃頌偉、郭正珊



傳統家鄉風味



韓國女生Diane（右圖）畢業於首爾延世大學，年前來港為韓國美容集團拓展大中華及東南亞業務，因而試盡港九韓國菜。Diane表示，金巴利道一帶韓國料理，為迎合港人口味，菜式一般偏甜和鹹，稱不上地道。因此，Diane推薦主打傳統韓國料理的DAMUN，主理人兼主廚Mr. Kim曾在首爾經營同名韓國餐廳，薄有名氣。



第一道菜式醬油海鮮燴，鮑魚及梭子蟹分別來自韓國莞島市及秦安市，並沿用傳統方法，以自家製醬油、梨、薑、紅椒、麻油等醃上72小時。當中，時令醬油蟹更是Diane的最愛。DAMUN的醬油蟹味道細嫩鮮甜，不失醬油香，絕不過鹹，滿滿家鄉風味。至於醬燒牛肋骨則是韓國人慶祝生日及家庭聚會的必備菜式。頂級安格斯牛肋骨經醬油、梨子汁、麻油及香料預醃再燒，牛肋骨油脂豐富且肉汁豐盛，香口惹味，一口肉一啖飯再佐以燒酒享用，是正宗的韓式食法。



DAMUN



地址：銅鑼灣駱克道491號京都廣場5樓。



查詢：3708 8707







摩登Fusion韓食



Diane的另一推介是走摩登路線、堅持傳統味道的韓半島Hanbando，韓國主廚Jun曾於澳門米芝蓮法國餐廳The Tasting Room工作，Diane喜歡的「梯田村莊中」是傳統石鍋生牛肉麵，以澳洲生牛小排薄片捲着一束韓國幼麵，造型精緻，食用前可自行注入已熬煮72小時的牛骨高湯，待牛肉半生熟的時候享用。



「秘苑的荷葉下」則成功躋身CNN旅遊網讀者選舉「2011年世界50大最佳美食」——韓國名菜Bibimbap（韓式拌飯）的素食版本。Jun的素食Bibimbap在飯內放入清炒紅蘿蔔、菠菜、鴻喜菇和雞蛋，配合傳統蔬菜，再拌以自家製韓國苦椒醬享用，清淡可口又不失傳統風味。



韓半島Hanbando



地址：尖沙嘴厚福街8號H8 1樓



查詢：2369 7433