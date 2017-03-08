﻿無反新勢力 親民中片幅機王

除了Canon最新發佈的APS-C無反相機M6外，有傳Sony今年亦會為無反相機帶來新一代全片幅旗艦A7 III。近日Fujifilm就先拔頭籌，推出中片幅無反相機GFX 50S。其實去年尾Hasselblad已經推出了首部無反中片幅機X1D，不過叫價逾七萬港元，令人卻步。相比之下，Fujifilm GFX 50S以便攜兼易操作為主打，加入防塵、防滴、耐低溫機身，以及較相宜的定價，令機王即時變得親民！ 文、圖：Anna



機皇操作易上手



過往只用於大型廣告、建築等需要極高畫質拍攝的中片幅相機走向親民，的確令一眾用家驚喜。Fujifilm GFX 50S中片幅無反相機除身形便攜外，操作亦比對手Hasselblad X1D易上手，原來因為機身設計跟旗艦機種X-T2相當接近。機背3.2吋的屏幕可以多角度翻出，兼具觸控功能，除篤芒對焦外，上下掃更可以顯示3D水平儀及三原色直方圖的資訊，最讚是可以輸入版權資料，實用度極高。



機身設有不少操作掣，有齊ISO設定、快門及可轉換拍攝模式的獨立轉盤，更備有一個小小的液晶屏顯示八種拍攝設定，上手時感覺相當親切。新機擁有防塵、防滴及耐低溫的機身規格之餘，更內置達0.85倍放大率的EVF，對於戶外拍攝可說是極之實用，廠方又特意推出觀景器EVF-TL1配件（售價$4,450），接上後即可以左扭右扭取景，拍攝角度更靈活。



兩大復古新機



提起Fujifilm的無反相機，以懷舊外形的APS-C系列最受歡迎，是次發佈亦帶來X-T20及X100F兩部新機，除齊齊升級至2,430萬像素外，亦換上最新的X-Trans CMOS III。其中換鏡機X-T20功能愈來愈接近旗艦機種X-T2，對焦點由49個大增至91個，屬X-T2後第二部支援4K拍片的機種，甚至比X-T2多了觸屏功能！DC仔X-100F則依然保留有齊光學及電子觀景器的特色及浪攝流外形，主要改動在於機頂上的轉盤由快門變成ISO設定，以及將機背的多個操作掣移到右邊，單手抓拍更方便！



中片幅解說



將「中片」跟「全片」兩字併起來，大多數人會以為「全」比「中」大吧？實情是中片幅機內藏的感光元件（CMOS）比全片幅大得多，從數字來看，中片幅的感光元件大小為43.8×32.8mm，而135mm全片幅為36×24mm，足足大了約1.7倍。



較大的感光元件有甚麼好處？舉例同一焦段的鏡頭，中片幅相機可拍攝的範圍較大，而中片幅因吸光面積較多，感光度及對比度亦較好，因而在高ISO之下的表現更加優勝，屬「聞相」用家之選。