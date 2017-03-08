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﻿戰遊網聚會拜見高手

2017-03-08 列印
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  著名的《戰車世界》（World of Tanks）遊戲開發商戰遊網（Wargaming），近日發佈了不少來年新活動，包括會繼續推出更多《少女與戰車》的活動，而《戰艦世界》與《高校艦隊》合作活動亦快將展開，一洗旗下遊戲的Hard Core味。除此之外，官方更宣佈今年將首次在台北舉行連續兩天的「2017戰遊網社群聚會」，聚會期間更有「戰遊網聯賽亞太盃第2賽季總決賽」，齊集亞洲頂尖選手。是次活動預計於4月舉行，作為玩家，怎可以錯過直擊大賽兼向高手偷師的好機會?

查詢：www.wargaming.net
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