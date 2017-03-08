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﻿PS4三月優惠

2017-03-08 列印
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　　即使錯過了情人節的買機優惠，3月同樣有全新的PlayStation 4出機優惠。由即日起至3月31日（五），於全線PlayStation Platinum Shop、Sony Store及特許經銷商，購買任何PlayStation 4遊戲主機（PS4 Pro及PS4同捆裝除外），可獲贈DUALSHOCK4無線控制器（極致黑）一個，再送多隻《CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE》或《人中之龍6 生命詩篇》，都叫變相省回八百多元！

查詢：asia.playstation.com
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