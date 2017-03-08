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﻿輕巧充電分插

2017-03-08 列印
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　　一家大細的手機、平板夾夾埋埋，隨時達五部以上，與其選用拖板接駁各個充電器，不如考慮新出的Aukey PA-T11 QC3.0 6-Port USB充電器。只有卡片大小的充電器，共有6個USB插頭，當中有兩個支援 Qualcomm Quick Charge 3.0快充技術，配搭同樣支援QC 3.0手機，充電速度比一般充電器快足4倍，而其他四個接口則用上自家AiPower技術，可自動調配最佳充電輸出，安全又慳位！

售價：$329　查詢：3626 9899
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