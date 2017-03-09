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日報新聞 > 副刊

﻿上海法租界 漫遊古蹟

2017-03-09 列印
■開普敦公寓
■武康大樓 （東美特公寓）
■黃興舊居
■上海老站裝潢典雅具氣派。
■由慈禧太后的宮廷座車改裝而成的餐卡。
■上海老站前身乃法國修道院。
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        經歷過殖民管治的上海，留有不少歷史的痕跡，走過五光十色的繁華大街，不妨漫步法租界，欣賞沿途的歷史建築。文、圖：Karen

        建築物見證時代更迭，除以具象形體陳說沉重歷史，特色建築風格也點綴了平凡的街道風景。上海武康路上，有許多具歷史意義的老建築，被評定為優秀歷史建築及或登記為不可移動文物。

        路上有兩座屹立如大船航行之姿的公寓，分別是開普敦公寓以及武康大樓（東美特公寓）。另外，也能找到以新古典主義建築樣式的民主革命家黃興故居、巴洛克風格花園住宅風的北平研究院舊址，以及地中海式花園住宅風的前意大利總領事官邸等。這些散落路上的特色建築獨特漂亮，有待路人細心發現。

        而位於漕溪北路上的上海老站，前身乃法國修道院，這棟白色洋樓已被評定為古蹟，如今被改建成餐廳上海老站，內裏白牆瓷磚地，裝潢潔淨典雅，主要供應上海經典小菜，選擇很多。

法國修道院嚐上海菜

        餐廳最特別之處是庭院裏有兩列大有來頭的火車車廂，一列是產於1899年的德國列車，當年乃慈禧太后的宮廷座車，另一列則是1919年出廠的俄國列車，當年乃孫中山夫人宋慶齡的外出專用列車。這兩列車廂已被改裝成餐卡，惟需要訂位才能進去用餐，一般客人只能在餐廳大堂內進餐。

上海老站

營業時間：11:30-14:00，17:00-22:00

地址：上海漕溪北路201號

電話：021-64272233
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