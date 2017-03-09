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﻿《食玩王》尋遍旮旯 品味生活

2017-03-09 列印
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　　魔都上海有萬紫千紅的繁華大街，亦有恬靜怡人的角落，今期《食玩王》將帶領大家尋遍旮旯，品嚐優質咖啡、體驗木工、參觀藝術園區、吃精緻的特色美食，以及推門走進別人家後院似的隱秘古董店尋寶。上海慢活之旅盡錄於此，你又豈能錯過呢？記得明日（3月10日）買份《星島日報》，隨報附送新一期《食玩王》！
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