﻿港產代表作現身 經典玩具展

籌備多時的展覽《香港玩具傳奇》早前開幕，除了網羅世界各地激罕玩具，展出超過二千件珍品外，當中有不少更是港產代表作，印證了香港玩具王國的歲月。文、圖：Ki



玩具製造業曾是香港四大工業，上世紀七十年代香港出口玩具數量超越日、德、美等國家，成為世界之首。不過原來「Made In Hong Kong」的玩具，在五十年代只可以用「Empire Made」或「Manufactured by a British Corporation」作為產地標記。



「打進世界市場的契機是1966年的德國紐倫堡玩具展，當時根本沒人知香港玩具為何物，更拒絕我們設展廳。」參與是次活動的香港玩具協會主席湯誠正說。後來一眾展商與香港貿易發展局決定用拖拉車在場外搭建展覽廳，事隔六年後（1972年），才成功申請成為大會參展商，而「Made in Hong Kong」的玩具也逐漸成為信心保證。



土炮走上國際舞台



是次展覽設有「From Past to Present」展區，展出上世紀二十年代至近年的玩具，細分為紙品、鐵皮、塑膠、科幻機械人、洋娃娃玩偶、幼兒益智、玩具火車、運輸工具、射擊、錢罌、桌上玩具，以及樂器等，當中不少似曾相識的出品，其實均是土炮製作，也是集體回憶的一部份。



《香港玩具傳奇》



日期：即日至5月15日（一） 地點：尖沙咀漆咸道南香港歷史博物館



票價：$10（成人）、$5（全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、六十歲以上長者） 查詢：2724 9042