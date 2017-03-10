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﻿動漫展館 港產Figure贈興

2017-03-10 列印
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　　講到展館內最受歡迎一閣，動漫展覽「Toy in Vogue」絕對是佼佼者。一進場已見到《星矢》、《龍珠》等家傳戶曉的動畫投射，展品方面除美國代表《變形金鋼》、《G.I Joe》，日本的《龍珠》、《IQ博士》外，香港代表也是重頭戲，當中風靡上世紀七十年代的《龍虎門》12吋Figure、港產的NBA籃球明星Figure，以至威震海外的玩具設計師Michael Lau原創的《Gardener》公仔（左圖），都吸引了不少眼球。
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