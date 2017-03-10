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﻿ 本土Icon「打卡」位

2017-03-10 列印
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除了展覽，場館內也特設多個玩具佈景讓參觀者「打卡」留念，當中請來香港生產的玩具作代表「迎賓」，如地下有擺放了千多隻林亮於上世紀四十年代設計的黃色小鴨（上圖），同層更有香港彩星玩具生產的四隻超巨型忍者龜雕塑（下圖），氣勢十足！
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