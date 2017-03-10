﻿ 本土Icon「打卡」位

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有線蝕足九年賣不成 九倉閂水喉
近九年連續錄得虧損的有線寬頻，近期多次傳出賣盤消息，母公司九龍倉集團，昨天公佈未能與潛在買家達成協議，決定「閂水喉」，除現行資金承擔，包括去年底協議提供的最多四億元融資外，將不再提供新資金。旗下收費的...
2017-03-10
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德推兩款「吃中國人」T恤 遭網民狠批涉種族歧視
中國人食狗肉、魚翅文化，一直為西方保護動物權益人士詬病，德國一個訂製T恤網站早前推出兩款針對中國人、涉嫌種族歧視T恤，隨即引起網民激烈爭論。網站發言人其後澄清，該設計只是幽默，與種族主義無關。 ...
2017-03-10
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「警豬」 紐約萌爆出更
美國紐約日前有一隻「警豬」出更，兩名警員日前在曼克頓蘇豪區巡邏時，赫然發現兩名途人用紅繩牽着一隻穿着警員制服的寵物豬，警員上前與主人交流，又與新同僚合照。據悉，該隻「警豬」經常在蘇豪區出沒，不少途人發...
2017-03-10
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二手連錄市價成交
據星島地產網報道，二手繼續錄得市價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，火炭御龍山11座高層D室，屬兩房戶間隔，面積498方呎，望山景，以750萬元沽出，呎價15060元，屬市價水平。 據...
2017-03-10
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「閂水喉」不再泵水支持有線 九倉擬分拆投資物業
有線寬頻（1097）在賣盤不成下，大股東九倉（004）決定斬纜，昨日突然表示，將不再對有線寬頻提出資金承擔，有線電視前景惹關注。另一邊廂，九倉有意將部份投資物業以介紹形式分拆上市，意味放棄收費電視，全力谷收租業務。 九倉主席吳天海昨日在業績會上表示，有線過去八、九年都處於虧損狀態，考慮到有線電視中短期轉虧為盈的機會偏低，加上資金流疲弱，決定在資金承擔期滿後，九倉不再給予新的資金支持。 短期內決定牌照去向 有線寬頻現時持有收費電視、免費電視及電訊3張牌照，被問及3張牌照的去留問題，吳天海說︰「現在董事會在財務顧問的協助之下，需要在很短期時間內決定，是否接受新牌（收費電...
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叫陣歐聯祖記奪「A」之選
祖雲達斯上仗僅作客逼和烏甸尼斯，但意甲主場仍未逢敵手，今晚回師地頭有把握擊退AC米蘭，為下周中歐聯壯行色。一於以今仗主勝做膽，冷串雲達不來梅客勝過關。（TVB網絡電視302頻道周六凌晨3:45直播） 老婦人上輪意甲作客1:1逼和烏甸尼斯，各賽事十連勝強勢告終，但仍保持十一仗不敗。該隊聯賽作東又十四戰全勝，難怪後衞基亞連尼信心十足：「我們三線仍有機會爭標，每場賽事都不可放鬆，今晚地頭必勝。」 利華有後顧勿捧 AC米蘭上仗主場3:1勝基爾禾，意甲亦三連捷。可是，他們早前意大利盃八強曾造訪老婦人負1:2，作客對賽五連敗，勢成後者下周二歐聯十六強次回合主場對波圖前重上勝軌的...
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港產代表作現身 經典玩具展
籌備多時的展覽《香港玩具傳奇》早前開幕，除了網羅世界各地激罕玩具，展出超過二千件珍品外，當中有不少更是港產代表作，印證了香港玩具王國的歲月。文、圖：Ki 玩具製造業曾是香港四大工業，上世紀七十...
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獨愛台男 玩狗後 街頭短敍 嗒糖超蓮 見新歡失控冧笑
25歲的賭王三房千金何超蓮，人靚身材正，自早前怒撇拍拖4年的台灣歌手吳克羣後，「重新上市」的筍盤女大把人爭！上月，有指獨愛台男的超蓮BB，搭上同齡的台灣男團SpeXial前成員晨翔(連晨翔)，雖然兩位...
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社論——的士服務大改革 勢在必行
起源於歐美的手機應用程式召喚計程車Uber，在本港營運短短數年，以其較佳的服務質素，贏取部份乘客支持，的士業備受挑戰，市場份額被侵蝕。的士業反對Uber搶生意，政府亦挑戰其合法性，正與Uber對簿公堂，Uber未來經營前景不明，但在官司未有判決前，Uber車隊仍可繼續接客。的士業為求自救，部份營辦商自發改善服務，惟參與者不多，未成氣候。Uber受落，反映乘客有更高的要求，的士業必須加快改革步伐，才能保住生存空間。 港府沒對的士市場變化坐視不理，計劃以專營權模式推出優質的士試驗計劃，將公開投標方式，批出三個專營權，為期五年，每個專營權車隊數目為二百輛，總數達六百輛，收費將會較...
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魅力知友要添食
周三谷戰，田泰安贏出蔡廄「駿明珍寶」，季內其個人勝仗累積至二十場。周日沙田一戰，田泰安的座騎數目不少於莫雷拉，同樣騎足十場，其中蔡約翰續有支持供騎兩駒，包括上仗正於田泰安胯下開齋的第九場「魅力知友」，...
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