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﻿開心襪新作

2017-03-10 列印
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        瑞典品牌Happy Socks喜與不同單位合作，新季就請來設計界天后Iris Apfel助陣。已年屆95歲的Iris，除了活躍於紐約時尚與設計界，更愛收藏美國古董珠寶，戴着大大的鏡框和穿戴滿身珠寶，就是她的標誌。新季聯乘作就用上兔子、花朵和條紋設計，是品牌與Iris一貫愛用的搶眼色調，玩味十足。

售價：$110/對 查詢：2802 6886
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